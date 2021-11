Família real promete romper com TV inglesa caso documentário sobre rivalidade entre William e Harry seja exibido

A família real inglesa e a rede de rádio e TV pública BBC estão em rota de colisão há muito tempo. Mas agora a tensão parece ter subido a níveis nunca antes vistos. E isto em um ano em que a emissora pediu desculpas públicas por acobertar práticas inapropriadas do jornalista Martin Bashir para conseguir entrevistar Diana em 1995, depois que uma investigação interna concluiu que ele mentiu para o irmão da ex-esposa do príncipe Charles para conseguir conversar com ela. Tudo com a anuência da direção do canal.

O novo capítulo dessa conturbada relação, já que na Grã-Bretanha a BBC é uma instituição quase tão sólida quanto a própria monarquia, se dá pela possível exibição de um documentário que esmiúça a rivalidade entre os príncipes William e Harry segunda-feira à noite. A coroa exige assistir à produção antes de sua veiculação, o que, até o momento, teria sido negado pela emissora.

A Rainha Elizabeth (Foto: Getty)

Em resposta, as principais “casas” da coroa, representadas pela Rainha Elizabeth, pelo príncipe Charles e por seu filho William, ameaçam boicotar a BBC, se recusando a cooperar em projetos futuros, a menos que lhe seja garantido o direito de resposta. Uma fonte próxima à realeza revelou ao Daily Mail que Elizabeth ficou “chateada” com toda essa a situação.

O documentário, chamado de ‘The Princes And The Press’, é apresentado por Amol Rajan – um republicano autodeclarado que descreveu a Monarquia como “absurda”, que vai explorar a forma como os irmãos lidam com a mídia. Apesar de uma série de reuniões entre os representantes do Príncipe William e a BBC, a fonte disse que a empresa ainda se recusava a mostrar o programa à Coroa antes da transmissão.

Príncipe Charles (Foto: getty)

Dividida em duas partes, a produção apontaria que os irmãos – ou seus conselheiros e equipes – trocam informações entre eles, apesar do clima de rivalidade propagado aos quatro ventos. A alegação de que William e Harry instruíram os cortesãos a espalharem difamações uns contra os outros na mídia é particularmente sensível para os príncipes. Eles se uniram com sucesso para retirar a informação de que de que o príncipe William e sua equipe vazaram uma história sobre a saúde mental do príncipe Harry do documentário ‘Harry And William: What Went Wrong?’. Poucas horas antes da exibição do programa pela emissora ITV, o segmento foi cortado.

O relacionamento entre Harry e William é alvo de especulação desde que o caçula de Charles e Diana divulgou seu relacionamento com Meghan Markle. Os dois acabaram se casando e se afastando de seus trabalhos oficiais, abrindo mão do status de membros sênior da realeza. É praticamente consenso que há uma grade discordância entre os dois sobre seus posicionamentos em relação à monarquia, mas também é de conhecimento geral que o amor de irmãos e as agendas midiáticas de ambos ainda formam um laço importante.

Príncipe William (Foto: getty)

Entende-se que, a menos que o documentário de segunda-feira remova essas alegações, Elizabeth, Charles e William ameaçaram retirar a cooperação para futuros projetos da BBC, como entrevistas ou documentários. Tal movimento marcaria o fim de um longo relacionamento entre a Família Real e a emissora, que exibiu uma homenagem ao falecido Príncipe Philip neste ano e transmitiu Earthshot, uma série de cinco partes sobre mudança climática apresentada pelo Príncipe William. A emissora, por sua vez, acredita que a produção a ser exibida amanhã não viola nenhuma de suas diretrizes editoriais sobre imparcialidade.