Fátima Bernardes é convocada às pressas pela Globo e precisa ficar à frente do Encontro: “Dificílimo”

Eu queria chamar nossa amiga, irmã, que está em casa de licença médica por conta dessa tragédia, mas também por culpa dessa ligação que ela tinha com a Marília. Tô vendo que você tá com o rostinho abatido, coração apertado, né?”, disse.

Sendo assim, Fátima Bernardes se mostrou extremamente abalada com o ocorrido, e fez uma reflexão. Além disso, a apresentadora relembrou que o Encontro foi o primeiro lugar que Marília se apresentou.

“É dificílimo acreditar. Eu tenho muito orgulho disso, mas ela brilharia independentemente de passar ou não por esse palco. Ela se dizia muito tímida, mas o microfone dava força pra ela contar tudo o que queria. Eu senti uma alegria imensa porque tive certeza que ela brilharia. É uma inconformidade, um final de semana de muita reflexão“.

Além disso, logo em seguida, Fátima Bernardes afirmou que deve voltar para o ar em breve. “Tá perto. Amanhã eu vou ao médico e começo a tirar essa tipoia e mais umas semaninhas de fisioterapia. Eu só vou poder começar depois que tirar e aí eu estou de volta”, avisou.

Além de Fátima Bernardes, Maraisa, também publicou uma fala muito linda e amorosa sobre sua amida. Na verdade, ela postou um print da conversa com a amiga, com as últimas mensagens trocadas na sexta-feira (05), horas antes da morte de Marília Mendonça.

Sendo assim, se despedindo de sua amiga de anos, a irmã de Maiara escreveu amorosamente. “Amiga. Te amo. Amo muito você! Não esquece disso“. Vale lembrar ainda que elas trocaram alguns áudios.