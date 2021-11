Feijó: prefeito Kiefer recebe Gabinete Itinerante da senadora Mailza

Dando continuidade ao Gabinete Itinerante da senadora Mailza, a equipe foi recebida na quinta-feira, 18, pelo prefeito de Feijó, o Progressista, Kiefer Cavalcante.

Nestes três anos de mandato da senadora Mailza, Feijó foi contemplado com mais de R$ 10,5 milhões de reais em emendas, sendo R$ 5 milhões apenas para a pavimentação de ruas.

Kiefer aproveitou o momento para apresentar as melhorias desenvolvidas na cidade com os recursos recebidos, principalmente no pico da pandemia, quando a Saúde Municipal recebeu R$ 1 milhão para o combate à Covid-19.

“A senadora Mailza, com seu olhar mais sensível, tem atendido nossos pedidos, principalmente no setor da saúde, com recursos para custeio e compra de material de consumo, além dos dois caminhões para coleta de lixo, que estão em processo licitatório”, informou Kiefer.

O prefeito apresentou à equipe a solicitação de recursos para a construção de uma ponte, no acesso ao aeroporto da cidade.

Escola de Música

A equipe do Gabinete Itinerante também realizou visita à Igreja Assembleia de Deus, onde foi recebida pelo pastor Rogélio Luís, autor de um projeto para criação de uma escola de música na cidade.

“Agradecemos à senadora a destinação de recurso para transformar esse projeto em realidade e oferecer aos nossos jovens o aprendizado desta arte”, disse Rogélio.