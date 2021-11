Fies: contratos podem ser prorrogados até o final do ano

Em portaria publicada no Diário Oficial da União nessa sexta-feira (5), o Ministério da Educação (MEC) definiu que a renovação semestral dos contratos de financiamentos concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) pode ser feita até o dia 31 de dezembro deste ano. A decisão vale tanto para os contratos simplificados quanto para os não simplificados do 1º e 2º semestres de 2021.

A mudança no prazo é para garantir que todos os estudantes possam realizar os aditamentos neste período de pandemia de covid-19, segundo informou o MEC.

Uma das principais condições para ter o financiamento é renovar os contratos semestralmente, chamados de aditamento. O pedido para esse processo é feito no primeiro momento pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no SisFies .

Como fazer

O aditamento do Fies pode ser feito de duas formas: simplificado e não simplificado. Nos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.