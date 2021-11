Globo cancela festa com o elenco após fim de Verdades Secretas 2

Tudo indica que a saída de Camila da emissora vai acabar na Justiça. De acordo com o site Notícias da TV, a emissora carioca já junta provar para processar a atriz e sua agência por dano extrapatrimonial à empresa , causado após sua saída do folhetim.

De acordo com a coluna Ancelmo Góis , do jornal O Globo, a diretora artística da trama, Amora Mautner, cancelou os planos de fazer uma pequena festa de despedida com toda a equipe, elenco e produção.

