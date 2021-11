Governo garante a servidores da saúde que vai apresentar contraproposta na próxima semana

Após uma manhã inteira de manifestações no Centro de rio Branco, os trabalhadores em saúde do Acre que estavam em uma paralisação de advertência nesta quinta-feira (25), fora recebidos pelo Governo do Estado na Casa Civil nesta tarde.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC), Adailton Cruz, o Governo garantiu atender as reivindicações dos servidores que inclui reposições salariais, o novo PCCR, realização de concurso público, situação de servidores irregulares e o pagamento da Etapa Alimentação.

“Informaram que quarta-feira (1) vão entregar uma contraproposta de todos os pontos que nós estamos reivindicando, então a gente volta a realizar uma paralisação de advertência na quinta (2) e vamos levar já a decisão de quarta e se for aprovada não tem mais paralisação, se não for aprovada, será deflagrada a greve por tempo indeterminado”, explicou.