Homem morre ao tentar desentupir bueiro

Um homem de 43 anos morreu após ser arrastado por uma enxurrada em Riacho Fundo, no Distrito Federal. A vítima tentava desentupir um bueiro e caiu na galeria de esgoto, sendo levado pelas águas. Chovia no momento do acidente.

José Barbosa tentava limpar o bueiro quando caiu. Os Bombeiros foram chamados e fizeram buscas que invadiram a madrugada. A vítima foi encontrada na manhã seguinte às margens de um córrego a três quilômetros do local do acidente. Um dos moradores relatou preocupação, já que as chuvas atingem a comunidade.

O homem era casado e tinha um filho de 12 anos. A Polícia Civil investiga o caso. Já a Defesa Civil vai avaliar os riscos da estrutura de águas pluviais onde o acidente foi registrado.