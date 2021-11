Mulher trans é arrastada pelo pescoço em bar de Sena Madureira após suposta briga; vídeo

Uma suposta briga entre um policial militar e uma mulher trans, no Bar do Nunes, em Sena Madureira, ganhou repercussão nas redes sociais, na noite do último domingo (31).

O agente teria sido denunciado na delegacia por homofobia e agressão.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o gerente do bar, Jefferson Silva, para obter mais detalhes do caso. Ele informou que não acompanhou o momento de perto, mas o que algumas testemunhas relatam é que a mulher teria iniciado uma discussão no local com outra pessoa.

Durante a briga, os seguranças teriam tentado apartar, mas não conseguiram. O policial acusado de homofobia foi chamado para intervir, de acordo com Jefferson.

“Ele também foi agredido, pelo que disseram as testemunhas, e por isso precisou usar da força para retirá-la do local”, explicou.

Um vídeo que circula pelo Facebook mostra a mulher trans sendo carregada, aparentemente desmaiada, por 2 homens. Um segura as duas pernas, e o outro arrasta o corpo pelo pescoço.

Questionado sobre qual teria sido o posicionamento dos envolvidos, Silva argumentou que não foi procurado por nenhum dos dois.

A senamadureirense Luyza Beatrice compartilhou as imagens repudiando a forma como a colega foi tratada após o episódio.

“Retirada brutalmente pelo pescoço e enforcada mesmo depois de desmaiada”, escreveu.

CONFIRA O VÍDEO: