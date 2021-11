Na Europa, Gladson grava vídeo e diz que está de olho nas “movimentações” do vice

Na Europa, onde participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, o governador Gladson Cameli (PP) gravou um vídeo em que discorre sobre os negócios que tem feito para o Estado no evento e também sobre sobre as “movimentações” feitas pelo vice-governador, Major Rocha (PSL), que assumiu o governo durante a viagem do governador.

De acordo com Gladson, os governadores da Amazônia negociam com os países desenvolvidos mais recursos para “preservar e cuidar da vida das pessoas”. Ainda segundo o governador, durante sua ida à Escócia, aproveitou para ir a capital da Inglaterra, Londres, na embaixada do Brasil, onde se reuniu com empresários do setor de turismo para promover, no Acre, “um turismo sustentável, que gere emprego e renda para a população”.

No mesmo vídeo, Cameli fala que está de olho nos atos feitos pelo vice-governador durante sua ausência. “Todos sabem que pela lei, quando o governador se ausenta, quem assume é o vice. Eu tenho observado algumas observações e tenho lutado de manhã, de tarde e de noite para cuidar do bem-estar da nossa população”, diz.

E completa,: “Hoje estou aqui, representando o Acre na COP26, mas tenham certeza que eu tenho um equipe forte e com compromisso com o nosso estado. Os ajustes que terão que ser feitos, farei no meu retorno. Não irei deixar mudar o foco”.

Assista o vídeo: