Número de casamentos reduziu quase 40% em um ano no Acre, diz pesquisa do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (18) uma nova pesquisa sobre registro civil no Acre, com resultados do ano de 2020.

Os dados apontam que o número de casamentos diminuiu 37,5% em relação a 2019, em todo o Estado. O refere-se somente aos registros informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais.

No Acre, houve 2.768 registros de casamentos civis em 2020. Desse total, 7 ocorreram entre pessoas do mesmo sexo.

“Desde 2018 o número de casamentos vem apresentando tendência de queda, porém o decréscimo nos registros, em 2020, parece ter estreita relação com o cenário de pandemia pelo novo coronavírus, configurado a partir de março. Dentre as possíveis causas dessa redução, devem ser consideradas as orientações sanitárias de distanciamento social, que inviabilizaram a realização de cerimoniais e fizeram com que muitos casais adiassem a decisão pelo casamento”, diz um trecho da nota publicada pelo órgão.