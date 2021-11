PL escolhe versão de Baile de Favela para filiação de Bolsonaro

Além de exaltar Bolsonaro, a letra também ataca opositores, especialmente mulheres. “Maria do Rosário não sabe lavar panela/ Jandira Feghali nunca morou na favela/ Luciana Genro apoia os sem-terra/ Mas não dá o endereço pra invadirem a casa dela”, diz a paródia.

O MC Reaça, chamado Tales Volpi Fernandes, cometeu suicídio em junho de 2019, segundo a polícia. A investigação da época apontava que ele tirou a própria vida depois de ter espancado a namorada. A família Bolsonaro lamentou a morte do cantor com postagens em redes sociais.

O boletim de ocorrência dizia que a mulher deu entrada no hospital com edemas na face e no olho, além de fraturas no maxilar. Ela havia prestado queixa contra o MC por lesão corporal e violência doméstica.