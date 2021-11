UFC 268: Amarradão tem atleta desfigurado, gordinho voador e marra monstra de Ngannou

Quem olha para o peso-pesado Chris Barnett e seus 119kg não imagina o quanto ele é ágil e rápido. Quem teve o azar de descobrir foi Gian Villante, seu adversário no evento e que fazia sua luta de despedida do MMA na sua cidade, Nova York. Infelizmente para ele, Barnett estava disposto a estragar a festa no melhor estilo “Matrix”: um chute alto giratório em velocidade e, após o nocaute, uma comemoração digna de Cirque du Soleil.

OH MY GOD!!! Chris Barnett drops Villante with a wheel kick and finishes him with G&P!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/wjueBDPFIv

O clima entre os ex-companheiros de treinos Francis Ngannou e Cyril Gane, que disputarão o cinturão dos pesos-pesados no UFC 270, em 22 de janeiro, definitivamente não é dos melhores. Ao se cruzarem nos bastidores do UFC 268 – Gane estava no córner de Nassourdine Imavov – Ngannou deu o famoso “vácuo” no francês, passando por ele no corredor fingindo que não o viu. A imagem mostra Gane incrédulo com a marra do campeão.

🚨 SCENES BACKSTAGE AT #UFC268. 👀 🏆 @Francis_Ngannou & @Ciryl_Gane get a good look at each other months before their championship clash! pic.twitter.com/mVVlH93rAJ — UFC Europe (@UFCEurope) November 7, 2021

Gaethje quase pega ambulância de… Chandler