Vaza festa ‘secreta’ com ex-BBBs e influenciadores

O EM OFF obteve com exclusividade a informação sobre uma festinha badalada com famosos, que promete movimentar as redes sociais durante essa noite e também pela madrugada. O encontro com ex-BBBs e outros famosos acontece nesta terça-feira (2), no Rio de Janeiro. Arthur Picoli, ex-participante do Big Brother Brasil 21 (Globo) e Flay do Big Brother Brasil 20, já estão mais que certos na confraternização. O ex-affair de Carla Diaz inclusive fez mistério, postando uma foto do corpo com tinta vermelha simulando sangue.

Arthur Picoli deixou os fãs curiosos com a foto que compartilhou em seu Twitter nesta terça-feira (02). Na imagem publicada em seu perfil, ele estava sem camisa e mostrou o peitoral musculoso com o sangue falso. Cheio de mistério, o famoso não quis falar do assunto, mas o EM OFF recebeu informações sobre o que o ex-BBB estava aprontando.

Segundo uma fonte, vários ex-BBBs planejaram uma super festa para essa noite, em um espaço luxuoso na cidade Maravilhosa, e o que tudo indica o local escolhido é a casa do empresário da funkeira Ludmilla. “Só um spoiler pq amo vocês”, escreveu o influenciador digital, que deu um zoom especial na parte do peitoral, que estava arranhado e com sangue falso.



Dando ainda mais indícios de que estará na festa, Flayslane compartilhou alguns stories chegando no Rio com o noivo, Pedro Maia. Animada, a ex-BBB postou que estava se preparando para a última festa de Halloween deste ano. “To no RJ bebê por último Halloween da temporada”, avisou a amiga de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que realizou uma festa animadíssima com a temática Dubai, recentemente. Na comemoração estavam presentes vários famosos e influenciadores.

Além dos ex-BBBs já citados, a cantora e participante do BBB 20, Gabi Martins também apareceu pronta para mais uma festa de Halloween. Em seu perfil do Instagram, ela postou várias fotos em que estava com a boca e pescoço com o líquido vermelho para simular sangue e machucados, além de um batom vermelho marcante. “A vampira tá pronta pra atacar”, legendou a namorada de Tierry, inclusive, o cantor apareceu com ela nos Stories.

Neste ano, vários famosos e empresas deram festas badaladas de Dia das Bruxas. A festa de Halloween da Gossip no Insta, reuniu vários ex-BBBs e famosos da internet. Estiveram por lá, Vivi e JonVlogs, Flay e Pedro, a ex-BBB Viih Tube, a atriz Bela Fernandes, a vencedora do BBB, Emily Araújo, a ex-A Fazenda Stefany Bays, dentre outros nomes.

Bruna Marquezine também aproveitou a onda e deu uma festa nesta semana e convidou vários famosos. Em sua casa, no Rio de Janeiro, Camila Queiroz, Agatha Moreira e Icaro Silva. A anfitriã da festa causou com uma fantasia de enfermeira sexy, e deu o que falar nas redes sociais.

