Vídeo: Bombeiros resgatam motorista que tombou carro em vala, em Sena Madureira

Um vídeo gravado por populares e que circula nas redes sociais neste domingo (28), mostra o exato momento em que integrantes do Corpo de Bombeiros resgatam um morador de dentro de um carro que tombou em uma vala. O acidente foi registrado durante a madrugada na Avenida Avelino Chaves, em Sena Madureira, após a antiga distribuidora do Baba.

De acordo com informações repassadas ao ContilNet, o motorista, que seria de Rio Branco, e até agora não teve o nome divulgado, trafegava pela referida Avenida quando perdeu o controle do veículo e foi parar dentro da vala. Apesar do ocorrido, o mesmo não sofreu ferimentos graves.

Confira o trabalho dos Bombeiros no resgate à vítima: