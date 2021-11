Zé Felipe abre o jogo sobre o tamanho do seu pênis

A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe revelaram detalhes do relacionamento em entrevista ao Lady Night. O sertanejo deu detalhes sobre o tamanho do seu pênis na conversa com Tatá Werneck.

“Ele não é muito grande, mas é grosso que só a porr*”, disse durante a entrevista. Ele representou o tamanho da parte íntima com as mãos após um pedido da apresentadora. O filho do cantor Leonardo também contou que já comprou uma “vagina eletrônica” em um sex shop: “Também peguei uns trens para a ‘periquita’ da Virginia”. O filho do cantor Leonardo também contou que já comprou uma “vagina eletrônica” em um sex shop: “Também peguei uns trens para a ‘periquita’ da Virginia”. Zé Felipe também admitiu ter transado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo antes do relacionamento com a influencer e voltou a comentar sobre o próprio pênis. “Nunca falhou. Ainda tenho 23 anos”, garantiu.