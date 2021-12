Academia divulga lista de pré-indicados ao Oscar 2022

Entre as categorias está a de melhor filme internacional. O Brasil era representado por Deserto Particular, de Aly Muritiba. O longa, no entanto, não ficou entre os 15 mais votados por membros da Academia, que preferiram representantes de países como Espanha, Japão, Irã e Islândia.

Em outra categoria, a de melhor canção original, vários popstars competem pelo prêmio. Beyoncé concorre com Be Alive, de King Richard; Jay-Z com Guns Go Bang, de Vingança & Castigo); Ariana Grande com Just Look Up, de Não Olhe Para Cima; e U2 com Your Song Saved My Life, de Sing 2.

Os indicados finais de cada categoria serão revelados em 8 de fevereiro, e o Oscar 2022 acontece em 27 de março.

Veja a lista completa de pré-indicados ao Oscar: