Acreano avança para semifinal do The Voice Brasil e fará show com Brown, Claudia e Iza

O acreano Gustavo Matias foi classificado para a semifinal do The Voice Brasil na noite desta quinta-feira (17).

Após cantar ao vivo o sucesso “O Sole Mio”, de Luciano Pavarotti, o cruzeirense foi escolhido pelo público com 54% dos votos. Ele competia com outras duas pessoas do Time Carlinhos Brown.

“Eu tenho muitos sonhos. Um deles eu estou realizando, que é estar no palco do “The Voice”, e o outro é ajudar a minha mãe a ter uma vida melhor. Eu espero conseguir!”, disse Matias após a vitória.

Ao final, Gustavo lembrou que Claudia Leitte fez uma promessa a ele, agradeceu a cantora e recebeu como proposta dos técnicos um show em parceria com todos eles.

“Claudia, você me falou uma vez que já me via em grandes palcos. Eu espero fazer um desses com todos vocês”, afirmou o cantor. “Com todos nós”, responderam os artistas.

Confira o momento em que foi anunciada a vitória de Gustavo: