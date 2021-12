Após matar professor de Curitiba, suspeito pichou ‘I love you’ na parede do quarto da vítima, diz polícia

O suspeito, segundo a polícia, é Luís Felipe Messias Costa, de 29 anos, preso nesta quarta-feira (22). Ele é natural de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e mantinha um relacionamento amoroso com a vítima de quase três anos.

O crime aconteceu em 15 de dezembro, mas o corpo de Silvestre só foi encontrado no domingo (19), com uma faca cravada no peito.