Bocalom dá nova espada a estátua de Plácido e diz que Rio Branco será “muito melhor nos próximos 3 anos”

Durante evento de comemoração dos 139 anos da cidade de Rio Branco, realizado nesta terça-feira (28), na Praça da Revolução, o prefeito Tião Bocalom inaugurou a nova espada da estátua de Plácido de Castro e disse que tem as melhores expectativas para os próximos anos.

“Temos muito o que comemorar até aqui. Rio Branco é uma cidade de gente corajosa, com uma história de luta e vitórias. São 139 anos de um povo bravo e feliz”, argumentou o político em entrevista à imprensa.

O último utensílio de metal colocado na estátua da Praça da Revolução, em frente à Prefeitura, foi furtado há quase 10 anos. Para evitar que outro crime aconteça, o prefeito irá instalar câmeras de segurança no local.

“Infelizmente, os vândalos nos tiraram um objeto tão importante que trata da nossa história, mas isso não irá acontecer novamente. Vamos colocar as câmeras de segurança aqui, que serão supervisionadas pela Polícia Militar”, destacou.

Bocalom participou do evento acompanhado do senador Sérgio Petecão, da vice-prefeita Marfisa Galvão, de alguns vereadores da capital, secretários do executivo municipal e de membros da sociedade civil.

“Nos próximos 3 anos, teremos uma Rio Branco muito diferente da que temos hoje, com obras concluídas, investimentos devidamente aplicados e muitos avanços”, continuou o prefeito.

Ao citar operações de limpeza, a ornamentação de Natal do Centro de Rio Branco e a conclusão de obras, Bocalom disse que encerrou o ano de 2021 com chave de ouro.