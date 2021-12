Nesta terça-feira (28), quando se comemora o aniversário de 139 anos da cidade de Rio Branco, o Governo do Estado lançou uma mensagem institucional em vídeo para todos os munícipes.

Nas imagens, o executivo parabeniza a capital do Acre e destaca os inúmeros investimentos e ações feitas ao longo dos últimos meses e anos. Dentre as obras, está a revitalização do Parque da Maternidade, a recuperação de 600 km de ramais, além de projetos estruturais e sociais.

Confira: