Brilhos na floresta: cientistas descobrem nova espécie de fungo na Amazônia que brilha no escuro

Em expedições organizadas por eles, turistas em Belém e na região próxima ao Rio Cuieiras, em Maués, puderam conhecer fungos bioluminescentes.

“O atrativo dessa atividade é expandir o conhecimento sobre os fungos, tanto de dia quanto à noite. Então, nos anos anteriores à pandemia, a gente fazia expedições com trilhas demarcadas para que as pessoas pudessem observar as folhas com fungo bioluminescentes. No Amazonas, ainda estamos começando a andar nessa área. Estamos tentando implementar”, conta Ruby Vargas Isla, outra pesquisadora do projeto.