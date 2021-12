Calegário pede afastamento do cargo de deputado na Aleac; saiba quem vai ocupar a vaga

O deputado Fagner Calegário (Podemos) pediu afastamento do cargo nesta terça-feira (14), em requerimento apresentado à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O parlamentar disse à reportagem do ContilNet que precisa cuidar da própria saúde e, por isso, a melhor decisão foi abrir mão do seu mandato na Casa do Povo.

“Vou cuidar da minha saúde. Tive algumas complicações após me recuperar da covid-19. Foi a melhor decisão que pude tomar”, argumentou o político.

Calegário disse que o afastamento também será importante para se organizar para o próximo ano – quando deverá disputar a reeleição.

“É uma forma de me dedicar também à reeleição e me organizar para o próximo ano”, concluiu.

Com o afastamento, quem deve ocupar a vaga é o seu suplente, Luiz Gonzaga De Lima Rego, mais conhecido como Loy Rego (PRP), que obteve quase 3 mil vagas nas últimas eleições.

Fagner disse que Loy Rego deve compor a base do governo na Aleac.