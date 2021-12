Carlos Alberto de Nóbrega quebra o silêncio sobre ordenar expulsão de Sandy e Júnior: “Vontade era de dar um soco”

Carlos Alberto de Nóbrega pediu desculpas a Sandy e Júnior por causa de uma confusão do passado. O apresentador de A Praça é Nossa relembrou o episódio em que a dupla foi expulsa dos bastidores do SBT e lamentou a situação.

Na série documental sobre Sandy e Júnior lançada pelo Globoplay, Xororó revelou que os filhos foram expulsos de um programa de TV e que guardava mágoas sobre o ocorrido. Pouco tempo depois, descobriu-se que a tal atração era A Praça é Nossa, do SBT, e que o profissional que magoou o sertanejo era Marcelo de Nóbrega, filho do veterano.

Expulsão de Sandy e Júnior no SBT

Em entrevista ao A Tarde é Sua desta terça-feira (21), Carlos Alberto pediu perdão à família Lima. Ele contou que apesar da atitude ter sido de Marcelo, a ordem veio dele. O titular de A Praça é Nossa revelou que na época ficou chateado após confusão nos bastidores.

“Se vocês soubessem a tristeza que eu tenho. Porque eu tentei falar com o pai várias vezes e eu não consegui. Eles chegaram e tinham dois seguranças que não tinham muita educação, não estavam muito bem preparados. E eles começaram a criar problemas com as pessoas que passavam naquele corredor, barravam. Eu fiquei chateado com aquilo, aí eu fui falar com eles”, relatou ele.

Carlos Alberto disse que pediu aos seguranças para que não impedissem a passagem do elenco da Praça, mas que não teve seu pedido atendido. Ele contou que enquanto estava gravando o humorístico, Marcelo, que já era diretor do programa, avisou que os profissionais da dupla continuavam por lá.

Carlos Alberto de Nóbrega arrependido

O apresentador, então, decidiu cortar a participação de Sandy e Júnior. Apesar de toda a confusão, ele diz que profissionalmente agiu de forma correta. O veterano contou que chegou a procurar a dupla, mas que não conseguiu falar com eles.

Eu tentei depois, na mesma semana, falar com o pai dele, e eles não me davam o telefone, ficou uma coisa horrível“, afirmou.

“Até que ano passado eu o encontrei no restaurante do SBT e só tinha eu e ele na mesa. Aí eu vi que era ele e falei: ‘olha, quero aproveitar’… Ele disse: ‘fiquei muito chateado, a vontade que eu tive era de dar um soco na cara do seu filho’. Eu disse: ‘olha, se você quer dar um soco, dá em mim, não no meu filho, porque a ordem foi minha’”, relatou o titular de A Praça é Nossa.

Carlos Alberto de Nóbrega viu que Xororó ainda estava chateado com o episódio quando apareceu no documentário do Globoplay. “De público eu peço perdão porque foi uma coisa insana. Eu jamais poderia ter feito isso“, voltou a se desculpar.