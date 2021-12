Carolina Ferraz causa climão com Bacci e Gottino no Família Record

De acordo com o site Notícias da TV, durante gravação do especial, realizada em 4 de dezembro, a apresentadora do Domingo Espetacular chamou por diversas vezes Bacci pelo nome do apresentador do Balanço Geral SP, o que causou um desconforto entre os convidados.

O esperado encontro entre Adriane Galisteu e Ana Hickmann também marcou o quadro. Segundo a reportagem, as apresentadoras mantiveram o distanciamento social. Cada uma foi posicionada pela produção do programa em um extremo do palco, para que não mantivessem contato. Além disso, as rivais não trocaram olhares e nem se falaram. A briga entre Galisteu e Hickmann dura quase uma década. Em 2012, Adriane, quando ainda estava na Band, disse que a apresentadora do Hoje em Dia se tornaria uma pessoa melhor caso fosse mãe. Ana entendeu o posicionamento como uma crítica, e seu marido, Alexandre Correa, questionou a aparência física e a sexualidade de Galisteu. O Família Record será exibido em duas partes, em 20 e 21 de dezembro, a partir das 22h45. Além disso, o especial será reprisado, às 21h, na véspera do Natal.