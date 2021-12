Centro Universitário Uninorte doa brinquedos para Igreja Católica Comunidade Santa Luzia

O Centro Universitário Uninorte doou brinquedos para a Igreja Católica Comunidade Santa Luzia para serem sorteados em um arraial realizado no último sábado, 4, no bairro Jequitibá. O arraial foi executado com o intuito de angariar fundos para a construção de duas salas de catequese na comunidade.

Segundo Luiz Felipe, seminarista Diocesano, a Uninorte sempre colaborou com o projeto de evangelização e de cuidado com o próximo e, por intermédio do padre Jairo Coelho, a ligação entre a comunidade católica e a comunidade universitária aconteceu. O seminarista acrescenta que além de ter a finalidade de construir um espaço de instrução religiosa, a ação também levou alegria e brincadeiras para as pessoas do bairro. “Foi uma festa social”, pontua.

A sala de catequese é de suma importância para a comunidade, pois será utilizada para que as crianças do bairro possam ter um lugar para estudos de catequese. O Centro Universitário Uninorte se sente honrado em participar de uma ação que visa beneficiar tantas famílias e a comunidade como um todo. Acreditamos que ações como essas são de extrema necessidade.

Quem quiser ajudar com alguma quantia em dinheiro para que a construção das salas seja finalizada, os dados bancários são: agência: 0071-X, conta corrente: 78.815-5 (Diocese de Rio Branco – Paróquia Divina Misericórdia, CNPJ: 14.346.589/0040-03).

