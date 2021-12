Chá de manjericão é uma ótima bebida para a saúde! O alimento possui propriedades medicinais, antissépticas e antimicrobianas, e é superindicado para tratamentos de resfriados e limpeza do organismo. O Manjericão Orgânico Taeq é um ingrediente natural e cheio de frescor, que pode ser muito bem aproveitado para o preparo de chás e gargarejos, assim como no tempero de refeições no dia a dia. Para desfrutar o melhor da bebida, descubra mais sobre o chá de manjericão, para que serve e como prepará-lo para aproveitar ao máximo os benefícios do orgânico.

Saiba para que serve chá de manjericão: trate quadros de gripe e má digestão

Afinal, chá de manjericão é bom para quê? Há muitas respostas para essa pergunta! A primeira delas é que a bebida é uma ótima opção para tratar sintomas de gripes, resfriados e bronquites. Por ter propriedades antioxidantes, expectorantes e forte concentração de óleos essenciais, o manjericão é fundamental para auxiliar na limpeza e relaxamento dos músculos dos pulmões, o que reduz a tosse e facilita a respiração.

Além disso, o ingrediente estimula a dilatação dos vasos sanguíneos, o que promove o equilíbrio da pressão arterial – muito bom para os hipertensos! O chá de manjericão também é conhecido como anti-inflamatório, antisséptico, antimicrobiano e anti-espasmódico. Tais propriedades ajudam a reduzir as cólicas, úlceras estomacais e incômodos causados pela má digestão, assim como são eficientes para tratar aftas, dor de garganta e amigdalite.

Conheça mais benefícios do chá de manjericão: bom para sistema imune e insônia

Ao consumir o chá de manjericão, benefícios como as propriedades antioxidantes são aproveitados de diferentes formas! A bebida é conhecida por melhorar a visão, a qualidade da pele e a saúde bucal devido aos flavonoides presentes no alimento. Sem falar na influência superpositiva no fortalecimento do sistema imunológico, para a hidratação e vitalidade dos rins e a prevenção de doenças cardiovasculares. Incrível, né?

O ingrediente afeta diretamente o sistema nervoso central, pois possui geraniol e linalol em sua composição. As duas substâncias presentes nos óleos essenciais ajudam a tratar enxaqueca e a reduzir os efeitos da depressão ou outras patologias emocionais, como ansiedade. Também são nutrientes responsáveis por amenizar o estresse e melhorar o sono, tratando a insônia de quem consome o chá.

Aprenda como fazer chá de manjericão

Agora que você já sabe para que serve o chá de manjericão, que tal aprender a prepará-lo para aproveitar os benefícios da bebida? É bem fácil de fazer! Você só vai precisar de 5 folhas de Manjericão Orgânico Taeq e 2 xícaras de chá de água. Se desejar, incremente a receita com 1 Gengibre Orgânico Taeq picado e/ou 2 unidades de Limão Orgânico Taeq em rodelas.

Com um socador de alho, macere o manjericão o máximo que puder. Ferva a água e, em seguida, coloque acrescente todos os ingredientes escolhidos no líquido fervente. Espere aproximadamente 5 minutos, coe e aproveite o chá de manjericão! Caso queira algo mais docinho, opte por adoçar com o Mel Silvestre Orgânico Taeq.