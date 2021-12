Chá relaxante para dormir profundamente e acordar bem milagres pela sua noite corre

Chá relaxante para dormir – Você já se perguntou quais são os melhores chás para dormir melhor? Você experimentou vários e eles não funcionam? Você demora para pegar no sono mesmo depois de tomá-los? É possível que você os tenha preparado de maneira errada.

A insônia pode ter diferentes causas

Por fim, estresse, preocupações e distúrbios do sono estão entre eles. Então, suas consequências, no entanto, são bem claras: falta de energia durante o dia e baixo rendimento no trabalho ou nos estudos.

Por fim, o tratamento, embora muitas vezes precise ser medicamentoso, pode contar com misturinhas naturais como auxiliares.

Receita de Chá relaxante para dormir profundamente

Então, segundo a nutricionista, tomar um chá que combate a insônia antes de dormir – entre 1 hora e 30 minutos – pode ser uma ótima alternativa para acabar ou ao menos amenizar o problema.

“É bem simples. É só misturar um sachê de chá de camomila, um de erva doce e outro de erva cidreira e colocar em água fervente.

Em seguida, se for necessário, adoce com pouquíssimo açúcar”, recomenda.