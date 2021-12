Cientistas descobrem bebê dinossauro dentro de fóssil de ovo

Um embrião de dinossauro perfeitamente preservado, com cerca de 66 milhões de anos, mostra que o comportamento de algumas aves tem origem no passado distante. Apelidado pelos pesquisadores de Baby Yingliang, o animal estava se preparando para sair do ovo. O fóssil foi descoberto em Ganzhou, no sul do país, e pertencia a um dinossauro terópode desdentado, ou oviraptorossauro.

“É um dos melhores embriões de dinossauro já encontrados na história”, disse à agência France Presse Fion Waisum Ma, pesquisador da Universidade de Birmingham e coautor de um artigo sobre o assunto publicado nesta terça-feira, 21, na revista iScience. Ma e seus colegas descobriram que a cabeça de Baby Yingliang estava abaixo de seu corpo, com os pés de cada lado e as costas curvados.

É um comportamento adotado pelos pássaros. Quando os pintinhos se preparam para chocar, enfiam a cabeça sob a asa direita para estabilizá-la enquanto quebram a casca com o bico. “Isso indica que esse comportamento nos pássaros modernos evoluiu e se originou entre seus ancestrais dinossauros”, disse Ma.

Oviraptorossauro, que significa “lagartos ladrões de ovos”, eram dinossauros com penas que viveram no que hoje é a Ásia e a América do Norte durante o período do Cretáceo Superior. Eles tinham formas de bico e dietas variadas, além de diversos tamanhos. Baby Yingliang mede cerca de 27 centímetros de comprimento, da cabeça à cauda, e fica dentro de um ovo de 17 centímetros no Museu de História Natural da Pedra de Yingliang.

Os pesquisadores acreditam que a criatura tem entre 72 milhões e 66 milhões de idade, e provavelmente foi preservada por um deslizamento repentino que enterrou o ovo. O animal teria crescido de dois a três metros se tivesse vivido até a idade adulta e provavelmente teria se alimentado de plantas. O espécime era um dos vários fósseis de ovo que foram esquecidos por décadas em depósitos.

A equipe de pesquisa suspeitou que eles podem conter dinossauros não nascidos e raspou parte da casca do ovo do bebê Yingliang para descobrir o embrião escondido dentro. “Este pequeno dinossauro pré-natal se parece com um filhote de passarinho enrolado em seu ovo, o que é mais uma evidência de que muitas características características dos pássaros de hoje evoluíram em seus ancestrais dinossauros”, disse o professor Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo, que faz parte da equipe de pesquisa, em um comunicado.