Concurso CRM AC: IBADE é a banca; edital em breve. VEJA!

O concurso CRM AC está com banca definida! Foi publicado dia 02 de dezembro de 2021, no Diário Oficial do Estado, a escolha do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) para organizar o próximo certame do Conselho Regional de Medicina do Acre.

De acordo com o documento, o novo edital deve dispor de vagas para nível superior.

O último concurso CRM AC foi realizado em 2019. Na época, foram ofertadas 95 vagas para cargos de nível médio e superior. As remunerações variavam de R$ 1.931,80 a R$ 4.380,43.

Veja abaixo o índice com informações sobre o concurso CRM AC:

Concurso CRM AC: Situação atual

02 de dezembro de 2021: banca definida

Foi definida a banca do concurso CRM AC! A escolhida foi o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Concurso CRM AC: Remuneração e benefícios

No último concurso CRM AC, realizado em 2019, as remunerações variavam entre R$ 1.931,80 e R$ 4.380,43, mais os benefícios de auxílio-alimentação de R$ 675,00 e auxílio-creche no valor de R$ 300,00, com jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Concurso CRM AC: Cargos e vagas

O último certame ofertou 95 vagas, sendo 06 vagas de caráter imediato, mais 89 vagas para formação de cadastro reserva, nos níveis médio e superior.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Nível Médio: Assistente Administrativo (5+ 65CR);

Assistente Administrativo (5+ 65CR); Nível Superior: Analista Administrativo (1+ 24CR).

De acordo com o contrato da banca, o novo edital deve oferecer vagas para nível superior. Ainda não foram definidos os cargos.

Concurso CRM AC: Carreira

Requisitos e Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Desempenhar as atividades descritas no plano de gestão de pessoas, carreiras, cargos e salários, tais como: executar tarefas administrativas e operacionais inerentes ao funcionamento do CRM‐AC; executar serviços de atendimento telefônico, recepção, protocolo, arquivo, digitalização de documentos; executar procedimentos administrativo‐operacionais para inscrições pessoa física e jurídica, compras, financeiro, recursos humanos, atendimento diretoria, plenárias reuniões, câmaras técnicas, andamento processos e sindicâncias, anuidades etc; organizar e participar de eventos e solenidades; Efetuar fiscalização e acompanhamentos de contratos de manutenção com empresas contratadas pelo CRM-AC.

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho regional de Administração (CRA).

Atribuições: Desempenhar as atividades descritas no plano de gestão de pessoas, carreiras, cargos e salários, tais como: executar tarefas administrativas e operacionais inerentes ao funcionamento do CRM‐AC; Realizar atividades burocráticas de abrir e manter processos, cadastrando-os para posterior análise; Controlar e acompanhar a tramitação regular de sindicâncias e processos; Realizar ações de fiscalização, quando designado, procedendo vistoria em estabelecimentos e consultórios, emitindo os termos necessários; Acompanhar o médico fiscal nos contatos e ações conjuntas com outros órgãos públicos, visando a fiscalização da profissão médica; Atualizar o banco de dados dos registros realizados no CRM/AC, visando o seu adequado controle;

Colaborar na elaboração de normas, regulamentos e procedimentos internos relacionados aos serviços do CRM/AC; Elaborar relatórios relacionados às ações de fiscalização; Manter controle dos registros das fiscalizações realizadas; Dirigir veículos do CRM/AC, quando necessário e no exercício de suas atribuições, desde que devidamente habilitado para tal; Participar de comissões quando designado; Participar de reuniões periódicas para avaliação dos índices estatísticos e/ou registros a serem apresentados pelo departamento de fiscalização, visando o acompanhamento dos procedimentos estabelecidos; Atender, com eficiência e urbanidade, ao público em geral, no balcão de atendimento/recepção ou por telefone; Conferir e rever textos digitados; Cuidar e preparar a

tramitação de processos administrativos; Digitar correspondências e documentos que lhe forem passados pela chefia imediata; Fazer ligações telefônicas; Levantar situações (profissionais) processuais, quando os processos (de qualquer natureza) estiverem em trâmite no Conselho; Manter o local de arquivo em ordem, de forma a facilitar as consultas; Operar equipamentos de telex ou fax para transmissão de mensagens; Separar, ordenar e arquivar os documentos, por tipo e origem, utilizando-se de pastas ou caixas apropriadas, observando as regras e procedimentos estabelecidos; Solicitar e manter controle do consumo de material de escritório; Preparar relatórios; Controlar o envio de cobranças amigáveis; Responder e-mails; Controlar os horários dos empregados (abonar ou não as justificativas de horários), quando for o caso; Fazer identificação de depósitos bancários; Analisar correspondências recebidas, examinando o seu conteúdo, efetuando a triagem de acordo com as prioridades e registrando em livro apropriado, os dados necessários a sua tramitação; Redigir correspondências e elaborar documentos com a finalidade de obter e/ou prestar informações; Coletar dados para a elaboração de documentos e relatórios das diversas atividades do CRM/AC; Organizar arquivo de documentos, cartas, ofícios, memorandos, entre outros utilizados na área de atuação; Levantar situações profissionais de qualquer natureza quando constar de processos em trâmite no CRM/AC; Preparar materiais necessários a reuniões, exposições, seminários e outros eventos providenciando transporte e acomodações quando necessário, a fim de fornecer o devido apoio às referidas atividades; Organizar processos, verificando os documentos necessários à sua composição e efetuando o registro; Organizar procedimentos para a realização de reuniões e sessões plenárias, prestando apoio técnico-administrativo necessário à realização; Organizar processo licitatório com base em diretrizes superiores, para aquisição de materiais, equipamentos e serviços; Elaborar minutas de editais de licitação, contratos, termos aditivos, ordens de fornecimento, ordens de serviço e outros termos correlatos; Participar de reuniões com fornecedores; Realizar pesquisa de preços junto a fornecedores; Providenciar a publicidade dos atos administrativos; Registrar e acompanhar contratos e/ou outros termos correlatos firmados pelo CRM/AC no período de sua vigência; Atender aos fornecedores para realizar pagamentos de serviços prestados ao CRM/AC; Preparar pagamento de diárias e outros itens necessários ao atendimento de viagem; Executar tarefas de pagamentos, recebimentos e cobranças, cálculos de multas e juros e outros; Classificar documentos a serem contabilizados, verificando a: exatidão das informações, procedência, natureza e identificando o número da conta onde devem ser lançados, a fim de possibilitar seus registros; Conferir saldo de contas, confrontando-as com o saldo do razão geral e recalculando em caso de divergências; Revisar contas contábeis e balancetes, verificando e comparando os dados com a documentação originária e analisando a classificação contábil, a fim de promover reconciliação de saldos entre os controles contábeis sintético e analítico; Executar serviços relacionados à autorização e/ou à solicitação de pagamentos e de recebimentos de materiais/prestação de serviços, de acordo com a documentação apresentada; Elaborar demonstrações contábeis mensais e de encerramento de exercício; Calcular impostos em geral; Acompanhar a execução de contratos e convênios sujeitos ao controle contábil e financeiro, examinando processos de pagamento, conferindo seus valores, cláusulas contratuais, cronogramas de desembolso, emitindo comprovantes e contas para liberação de garantia e correção; Elaborar relatórios sobre as atividades contábeis e financeiras do CRM/DF fornecendo-os aos órgãos competentes; Participar da implantação de serviços e da elaboração de normas contábeis; Executar outras atividades correlatas.

Concurso CRM AC: Último concurso

O último concurso CRM AC foi realizado em 2019. A empresa organizadora da seleção foi o Instituto Quadrix. Na época, o certame ofertou 95 vagas, sendo 06 vagas de caráter imediato, mais 89 vagas para formação de cadastro reserva, nos níveis médio e superior.

As remunerações variavam de R$ 1.931,80 a R$ 4.380,43.

Concurso CRM AC: Conheça as Etapas

O último concurso CRM AC possuiu 2 etapas:

Prova objetiva

Prova discursiva

Prova objetiva do Concurso CRM AC

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi composta de 120 (cento e vinte) itens, e avaliou as habilidades e os conhecimentos dos candidatos.

Conhecimentos Básicos (40 questões),

Conhecimentos Complementares (30 questões), e

Conhecimentos Específicos (50 questões).

Estrutura da prova

O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, no cartão-resposta, para cada item, duas áreas de marcação: a área designada com a letra C, que deverá ser preenchida pelo candidato caso julgue o item CERTO, e a área designada com a letra E, que deverá ser preenchida pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

Prova discursiva

A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi aplicada para todos os cargos no mesmo dia e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva e teve pontuação total variando entre o mínimo de 0 (zero) ponto e o máximo de 10 (dez) pontos.

Para os cargos de nível superior, a prova discursiva consistiu em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo.

Para os cargos de nível médio, a prova discursiva consistiu em redação de texto de gêneros textuais/discursivos, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolvem o Brasil e o mundo.

Materiais gratuitos do Concurso CRM AC

Resumo do Concurso CRM AC