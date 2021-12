Concurso EPE tem nova banca e pode ter edital em 2022

Os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva, com questões de acordo com o cargo pretendido. Os concorrentes ao posto de assistente, por exemplo, responderam a perguntas de Língua Portuguesa (dez), Língua Inglesa (dez), Noções de Informática (dez) e Matemática (dez).

O concurso também pode contar com oportunidades de nível médio, no posto de assistente administrativo. Em ambos os casos, as remunerações oferecidas são atrativas.

Segundo dados do portal de Acesso à Informação da EPE, a empresa conta com cargos vagos na função de analista, de nível superior. Desta forma, o próximo edital deve contemplar a carreira.

Com o término dos efeitos da Lei, é possível que o próximo concurso EPE seja aberto já no início de 2022 . A expectativa é para que cargos dos níveis médio e superior sejam contemplados.

Com o anúncio, o próximo passo será a contratação da banca e publicação do edital. O documento está previsto, pelo menos, desde maio de 2020, quando, na ocasião, o Cebraspe foi anunciado.

