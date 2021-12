Concurso Ibama soma 165 vagas na Região Norte

Com inscrições abertas, o novo concurso para o Ibama tem oferta de 568 vagas efetivas distribuídas por todo país. Desse quantitativo, 165 são apenas para a Região Norte.

Todas as oportunidades para essa região são para o cargo de técnico ambiental, que tem como requisito o ensino médio completo. O salário inicial é de R$4.063,34.

O Pará é o destaque com 65 chances disponíveis. Em seguida está o Amazonas com 25 vagas para técnico ambiental. Confira a distribuição das vagas pelos estados da região Norte:

Região Norte – 165 vagas

Amazonas : 25 vagas para técnico ambiental;

: 25 vagas para técnico ambiental; Roraima : 15 vagas para técnico ambiental;

: 15 vagas para técnico ambiental; Amapá : 10 vagas para técnico ambiental;

: 10 vagas para técnico ambiental; Pará : 65 vagas para técnico ambiental;

: 65 vagas para técnico ambiental; Tocantins :15 vagas para técnico ambiental;

:15 vagas para técnico ambiental; Rondônia : 20 vagas para técnico ambiental;

: 20 vagas para técnico ambiental; Acre: 15 vagas para técnico ambiental.

As demais vagas para técnico ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis estão divididas entre os demais estados brasileiros e o Distrito Federal.

O concurso Ibama ainda tem 136 oportunidades para os seguintes cargos de nível superior: analista ambiental (96) e analista administrativo (40), com remuneração de R$8.547,64. Nesse caso, a oferta é apenas para lotação no Distrito Federal.

Por decisão da Administração do Ibama, o aprovado poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, no estado de vaga a que concorre. Além da listagem por estado, os candidatos ainda serão listados pela classificação geral no cargo.

Em caso de não existência de aprovado em um ou mais estados, o Ibama poderá recorrer à classificação geral no resultado final do concurso.

Como se inscrever no concurso Ibama?

O concurso para o Ibama terá inscrições abertas apenas até o dia 20 de dezembro, por meio do site do Cebraspe , organizador.

O primeiro passo será preencher o formulário com todos os dados solicitados. Depois, gerar o boleto e pagar a taxa de R$70 para técnico ambiental e R$102 para analista ambiental e analista administrativo.

O pagamento poderá ser efetuado no dia 5 de janeiro.

ATENÇÃO! O analista ambiental do Ibama dispõe de três especialidades: Licenciamento Ambiental; Recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização; Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

No ato da inscrição para esse cargo, será preciso apontar quais das especialidades deseja concorrer. Isso porque as provas cobrarão conhecimentos específicos de cada área.

Concurso Ibama: quando serão as provas?

O concurso Ibama será composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação de ambas está marcada para o dia 30 de janeiro de 2022.

Os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No total, serão cobrados 120 itens (no estilo Certo/Errado), sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já na prova discursiva será exigida a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas. Veja os conteúdos que serão cobrados para cada cargo:

Técnico ambiental:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Legislação geral e do setor de Meio Ambiente;

Ética no serviço público;

Matemática.

Conhecimentos Específicos:

Noções de Administração Pública;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações;

Legislação e Normas ambientais;

Meio Ambiente;

Educação ambiental.

Analista administrativo:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público.

Conhecimentos Específicos:

Administração Geral;

Administração Pública;

Administração orçamentária, financeira e orçamento público;

Contabilidade pública;

Gestão de pessoas;

Matemática financeira.

Analista ambiental:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público.

Conhecimentos Específicos: