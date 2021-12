Concurso IBGE com 206 mil vagas: órgão fala de convocações e mais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica divulgou nesta quarta-feira, 15, os editais do novo concurso IBGE. Os aprovados nos processos seletivos irão atuar no Censo Demográfico 2022.

Ao todo, são oferecidas 206.891 vagas temporárias em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Nesta quarta, 15, o IBGE realizou uma coletiva de imprensa, com a presença do seu coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.

Para esclarecer dúvidas sobre o concurso, Folha Dirigida traz abaixo as principais informações, confirmadas pelo IBGE e pelo setor de RH. Confira!

Diferença entre os concursos IBGE 2022 e 2021

O IBGE chegou a abrir, nos últimos dois anos, processos seletivos para o Censo Demográfico. Em 2019, foram publicados editais com vagas para recenseadores e agentes (municipais e supervisores).

Por conta da pandemia, no entanto, os processos foram suspensos. O Cebraspe seria o organizador. Para este ano, um novo concurso foi aberto, visando a realização do Censo ainda em 2021.

Devido ao corte no orçamento, no entanto, novamente a seleção foi cancelada. Agora, com a verba garantida para o Censo Demográfico 2022, os novos editais foram publicados.

A diferença de vagas (houve acréscimo) entre os editais de 2020 e os publicados nesta quarta, 15, ocorreu devido aos estudos feitos pelo IBGE. Para os candidatos, no entanto, as mudanças são pequenas, segundo o RH.

“Houve uma revisão, com o aumento das vagas, para atender a atual realidade e outras questões que implicam nisso. Para o candidato, há poucas diferenças, sendo o mesmo conteúdo programático. As alterações nas disciplinas serão mais acadêmicas, por parte da mudança de banca, mas a estrutura segue a mesma”, disse Bruno Malheiros.

As taxas de inscrição também aumentaram. Segundo o RH do IBGE, isso ocorrer porque, na época em que a banca do último processo foi escolhida, em 2019, o cenário econômico era outro.

Com uma nova licitação, realizada este ano, para a escolha da Fundação Getulio Vargas (FGV), novos valores foram apresentados.

Ainda em relação aos últimos processos, as provas para recenseadores e agentes ocorreriam em dias diferentes.

Para acelerar o cronograma do Censo 2022, o concurso aberto nesta quarta, 15, traz exames nos mesmos dias, mas em turnos diferentes, permitindo que os candidatos concorram a ambos os cargos.

Salários dos recenseadores e agentes

As oportunidades oferecem ganhos mensais de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente.

Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

“Por exemplo, um recenseador que atua numa área urbana tem mais facilidade de locomoção do que um recenseador que for visitar domicílios em uma comunidade ribeirinha isolada. Quanto mais domicílios visitar e pessoas entrevistar, maior a remuneração. O recenseador pode trabalhar em qualquer horário, especialmente naqueles em que pode encontrar os moradores em casa, incluindo finais de semana e feriados”, explica Bruno Malheiros.

Distribuição das vagas por todo país

As vagas do concurso IBGE estão distribuídas por todo país, com destaque para a região Sudeste, que concentra boa parte da população brasileira.

Dentre os Estados, São Paulo e Minas Gerais estão entre os destaques, com a seguinte distribuição:

Recensador:

Estado de São Paulo: 41.076 vagas; e

Minas Gerais – 18.935

Agentes:

São Paulo: 4.884 vagas; e

Minas Gerais: 2.590.

Vale lembrar que o processo seletivo para os cargos de agente municipal e supervisor são únicos, ou seja, os candidatos estão concorrendo em ambas as funções.

“O processo seletivo para agente censitário municipal e supervisor é um só. Os primeiros colocados são convidados para a vaga de agente censitário municipal, que é a pessoa que fica responsável por um posto de coleta e, na maioria das vezes, por um município. Claro que em municípios muito grandes tem mais de um agente censitário municipal para dar conta dessa gestão, e, eventualmente, municípios muito pequenos e próximos têm um agente que vai cuidar de dois ou três municípios”, explicou o coordenador de RH.

Provas em todas as cidades com vagas

Os candidatos do concurso IBGE 2022 serão avaliados por meio de provas objetivas. Os exames ocorrerão no dia 27 de março, sendo na parte da manhã para os recenseadores e à tarde para os agentes, com a seguinte distribuição entre os cargos:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões

Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).

Com vagas para agentes em 4.409 municípios e para recenseadores em 5.297 municípios, os exames ocorrerão em todas as cidades em que houver vagas.

Segundo o IBGE, o ideal é que o candidato se inscreva para a cidade/bairro que resida. No entanto, é possível concorrer às vagas de outras cidades.

“O candidato pode fazer a prova para qualquer área de trabalho e qualquer município. Então eu posso do Rio fazer uma prova para São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre, de Porto Alegre para Boa Vista, enfim. Lembrando que, no ato da convocação, ele só será convocado para a área a qual ele fez a prova. Então se ele fez do Rio para São Paulo, ele vai ser convocado em São Paulo, que foi a área de trabalho para a qual ele concorreu”, explicou o coordenador de RH.

No caso do recenseador, será considerado aprovado o candidato que, cumulativamente, obtiver no mínimo 15 pontos na prova objetiva e, pelo menos, um acerto em cada disciplina.

Já os candidatos ao cargo de agente precisarão obter, pelo menos, 18 pontos na prova objetiva e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas.

Cronograma de convocações

Após a conclusão das provas, os candidatos aprovados, no cargo de recenseador, realizarão um treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias.

Os candidatos que tiverem, no mínimo, 80% de frequência no treinamento receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações ocorrerão logo em seguida.

Os agentes serão convocados a partir de 31 de maio, enquanto os recenseadores serão chamados para o treinamento e início das atividades em junho de 2022.

Segundo o IBGE, a pesquisa está prevista para iniciar no dia 1º de junho, no entanto, o cronograma ainda não é oficial e pode mudar nos próximos meses.

Como se inscrever no concurso IBGE 2022?

Os interessados em participar da seleção de temporários para o IBGE devem se candidatar no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora.

O prazo para cadastro é o mesmo para os três cargos. As inscrições serão aceitas a partir das 16h desta quarta, 15, no site da FGV , até as 16h do dia 29 de dezembro.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$57,50 (recenseadores) ou de R$60,50 (agentes), até o dia 25 de janeiro de 2022.

Concorrentes que sejam membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, durante todo o período de inscrição, no site da FGV .

Quem se inscreveu no concurso IBGE para o Censo em 2021 deverá se cadastrar na seleção deste ano normalmente. Neste passado, o processo foi cancelado devido ao corte no orçamento, com as taxas sendo devolvidas aos candidatos.

Censo 2022 será presencial, por telefone ou internet

Ciente do contexto de pandemia, o diretor adjunto de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, acrescenta que o Instituto está desenvolvendo protocolos que garantam a segurança do recenseador e do morador durante a coleta das informações.

Além dos procedimentos de segurança, como uso de máscara, álcool e distanciamento mínimo, o morador terá a opção de responder ao recenseador presencialmente, por telefone ou ainda preencher o questionário pela internet.

“Essas três formas de coleta serão utilizadas durante a operação do Censo 2022. De qualquer forma, o recenseador terá que ir ao domicílio, seja para realizar a entrevista no local, obter o telefone do morador ou fornecer o link e a chave de acesso ao questionário para que o próprio morador preencha o questionário pela internet. O IBGE vai visitar mais de 70 milhões de domicílios. Estamos trabalhando para que a pesquisa que retrata o país seja realizada com segurança para todos”, garante Cimar.