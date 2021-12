Concurso ISE AC: gabarito preliminar publicado!

Concurso ISE AC está com o gabarito preliminar das provas objetivas publicado! Os candidatos que desejem interpor recursos contra o gabarito deverão fazer isso até o dia 09 de dezembro de 2021.

O Instituto Socioeducativo do Acre publicou o edital ISE AC ofertando um total de 322 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. As remunerações vão de R$ 2.326,95 a R$ 3.908,22.

A banca responsável pela organização e realização do certame é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Navegue pelo menu e confira mais informações sobre o Concurso ISE AC:

Concurso ISE AC: Situação Atual

08 de dezembro de 2021

Foi divulgado o gabarito preliminar das provas objetivas do concurso ISE AC. Confira.

08 de novembro de 2021

Um novo cronograma, junto com algumas outras alterações, foi divulgado na retificação de edital ISE AC publicada nesta segunda-feira. As inscrições agora vão até o dia 16/11 e o último dia para pagamento da taxa de inscrição é o dia 16/11. Veja a retificação aqui.

26 de outubro de 2021

Uma retificação do edital do concurso ISE AC foi publicada alterando e incluindo alguns pontos do conteúdo programático do certame. Confira as retificações.

19 de outubro de 2021

O Instituto Socioeducativo do Acre publicou algumas retificações no edital do concurso ISE AC. A retificação trata sobre a classificação dos candidatos para seguirem para a fase do curso de formação. Veja as retificações.

04 de outubro de 2021

O governo do Estado do Acre anunciou nesta segunda-feira (4), a abertura do primeiro concurso ISE AC.Serão ofertadas 322 vagas para carreiras de nível médio e superior.

29 de setembro de 2021

O governo do Estado do Acre instituiu a comissão que será responsável pela realização do concurso ISE AC. De acordo com o governador do Estado, o edital deve ser publicado nos próximos dias. Veja o documento da formação da comissão.

24 de agosto de 2021

O extrato do contrato entre a SEPLAG e o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) foi publicado nesta terça-feira (24/08) no Diário Oficial. Confira o extrato da contratação da banca do Concurso ISE

10 de agosto de 2021

O Governador do Acre anunciou a realização do Concurso ISE AC e a publicação do edital está prevista para o mês de setembro. O anúncio foi feito por meio da conta oficial do Governado no Instagram.

16 de junho de 2021

O Governo do Acre publicou os requisitos que serão cobrados no próximo concurso ISE AC para o ingresso no quadro de pessoal do Instituto Socioeducativo do Acre. Confira aqui a publicação completa!

18 de março de 2021

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Acre redistribuiu o quantitativo de 175 vagas não ocupadas do cargo de Agente Penitenciário do IAPEN para o cargo de Agente Socioeducativo do Instituto Socioeducativo do Acre. Confira a publicação completa.

11 de dezembro de 2020

O Governo do Acre formou uma comissão para a realização de concursos públicos para as Forças do Sistema Estadual de Justiça e Segurança Pública. Sendo assim, o Instituto Socioeducativo do Acre possui um representante na comissão. A servidora Simary Cintia dos Santos Benevides é a servidora que representa o órgão, um novo Concurso ISE AC deve acontecer ainda em 2021. Veja aqui a comissão da comissão.

Concurso ISE AC: Remuneração e benefícios

De acordo com o edital do concurso ISE AC, as remunerações vão ser:

Técnico administrativo e operacional: R$ 2.326,95;

Agente socioeducativo: R$ 2.978,55;

Psicólogo: R$ 3.908,22;

Assistente social: R$ 3.908,22

Concurso ISE AC: Cargos e vagas

São ofertadas 322 vagas no edital do concurso ISE AC.

Agente Socioeducativo

Vagas: 257

257 Jornada de trabalho: 40 horas semanais em regime de escala.

40 horas semanais em regime de escala. Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos; Possuir, na data de matrícula no curso de formação, Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva ou provisória na categoria mínima AB.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos; Possuir, na data de matrícula no curso de formação, Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva ou provisória na categoria mínima AB. Atribuições: Garantir a integridade física, mental, emocional e moral de adolescentes, funcionários e visitantes; promover a segurança, salubridade, habitabilidade, ordem e a disciplina do estabelecimento; coibir a entrada de substâncias ilícitas ou não permitidas pelo regulamento interno, bem como sua utilização; entre outros.

Técnico administrativo e operacional

Vagas: 22

22 Jornada de trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos Atribuições: Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos e bibliografias; entre outros.

Assistente social

Vagas: 21

21 Jornada de trabalho : 40 horas semanais

: 40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no conselho de classe correspondente.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no conselho de classe correspondente. Atribuições: Conduzir o atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação em toda a sua dimensão social, política e pedagógica; Elaborar, executar e avaliar projetos, planos e programas sociais destinados à melhoria do trabalho no contexto do Sistema Socioeducativo; Realizar Estudo de Caso, preparando–os e encaminhando–os às entidades competentes para atendimento necessário; entre outros.

Psicólogo

Vagas: 22

22 Jornada de trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, acrescido de registro no conselho de classe correspondente.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, acrescido de registro no conselho de classe correspondente. Atribuições: Realizar atendimento psicológico individual ou em grupo de acordo com a necessidade e objetivos das medidas socioeducativa; Proceder o estudo e análise dos processos intra e interpessoais e dos mecanismos do comportamento humano, aplicando testes psicológicos e participando de reuniões clínicas, para estratégias de atendimento mais adequado; Atuar no diagnóstico, acompanhamento e prevenção de transtornos psíquicos; Realizar entrevistas com o objetivo de conhecer o histórico de vida do adolescente, providenciando encaminhamentos necessários e acompanhamento adequado à cada caso; entre outros.

Concurso ISE AC: Inscrições

Os interessados no concurso ISE AC vão poder realizar a inscrição no período de 6 de outubro à 16 de novembro de 2021 por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br. Os candidatos podem se inscrever para a realização de mais de uma prova, desde que não haja conflito de horário para realização das provas.

Além disso, será preciso pagar a taxa de inscrição no valor de:

R$ 35,00 (trinta e cinco) reais para o cargo de Técnico Administrativo e Operacional;

R$ 40,00 (quarenta) reais para o cargo de Agente Socioeducativo;

R$ 46,00 (quarenta e seis) reais para os cargos de Assistente Social e Psicólogo.

Concurso ISE AC: Etapas de prova

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, conforme opção do candidato no momento da inscrição.

As etapas da 2ª e 3ª fase vão acontecer somente na cidade de Rio Branco. Além disso, a etapa da prova da aptidão física será realizada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, ambas no Estado do Acre.

De acordo com o edital do concurso ISE AC, as etapas serão compostas por:

Assistente Social, Psicólogo e Técnico Administrativo e Operacional

ETAPAS CARÁTER EXECUÇÃO 1ª FASE Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBADE Prova de Títulos Classificatório IBADE 2ª FASE Exame Psicotécnico Eliminatório IBADE Exame Médico e Toxicológico Eliminatório IBADE Investigação Criminal e Social Eliminatório ISEAC

Agente Socioeducativo

ETAPAS CARÁTER EXECUÇÃO 1ª FASE Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBADE Prova de Títulos Classificatório IBADE 2ª FASE Exame Psicotécnico Eliminatório IBADE Exame Médico e Toxicológico Eliminatório IBADE Investigação Criminal e Social Eliminatório ISEAC 3ª FASE Curso de Formação Eliminatório ISEAC

Navegue pelas etapas de provas do concurso ISE AC utilizando o índice abaixo:

Prova objetiva

A Prova Objetiva do concurso ISE AC, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de 100 questões de múltipla escolha, cada questão terá 5 alternativas, sendo apenas uma correta.

Língua Portuguesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões;

História e Geografia do Acre – 10 questões;

Atualidades – 10 questões;

Conhecimento Específicos – 60 questões.

As provas objetivas do concurso ISE AC ocorrerão nos turnos da manhã e tarde, de acordo com a tabela abaixo:

Turno da manhã Turno da tarde Técnico Administrativo e Operacional – Auxiliar Administrativo Agente Socioeducativo – Masculino Técnico Administrativo e Operacional – Motorista Agente Socioeducativo – Feminino Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática Assistente Social Psicólogo

Prova de Aptidão física

A prova terá uma caráter eliminatório. O teste de aptidão física do concurso ISE AC será aplicado aos candidatos ao cargo de Agente Socioeducativos aprovados na primeira fase.

A Prova de Aptidão Física tem por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato ao cargo de Agente Socioeducativo, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades.

A Prova de Aptidão Física consistirá na execução de baterias de exercícios, todos de realização obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, considerando-se apto o candidato que atingir o desempenho mínimo indicado nos testes:

Teste de abdominal remador;

Teste de flexão de braço no solo;

Teste de Corrida.

MASCULINO EXERCÍCIOS APTO INAPTO TEMPO TENTATIVA(S) 1º Abdominal Remador 30 ou mais repetições Menos de 30 repetições 1 minuto duas 2º Flexão de Braço no Solo 20 ou mais repetições Menos de 20 repetições Livre duas 3º Corrida de 12 Minutos Igual ou mais de 2.200 metros Menos de 2.200 metros 12 minutos uma FEMININO EXERCÍCIOS APTO INAPTO TEMPO TENTATIVA(S) 1º Abdominal Remador 25 ou mais repetições Menos de 25 repetições 1 minuto duas 2º Flexão de Braço no Solo 12 ou mais repetições Menos de 12 repetições Livre duas 3º Corrida de 12 minutos Igual ou mais de 1.800 metros Menos de 1.800 metros 12 minutos uma

Prova de Títulos

A etapa de avaliação de títulos do concurso ISE AC distribuirá pontos da seguinte forma:

Nível Superior

Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado. 2,5 pontos

Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado. 1,5 pontos

Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas), em nível de especialização, na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado 1,0 ponto

Nível médio

Certificado de curso ou treinamento na área do cargo pretendido (com mais de 180h). 2,5 pontos

Certificado de curso ou treinamento na área do cargo pretendido (de 121h até 180h). 1,5 pontos

Certificado de curso ou treinamento na área do cargo pretendido (de 60h até 120h). 1,0 ponto

Exame psicotécnico

O Exame Psicotécnico será aplicado aos aprovados na 1º Fase do Concurso ISE AC e os candidatos ao Cargo de Agente Socioeducativo considerados APTOS na etapa da 2º fase da Prova de Aptidão Física – TAF serão convocados para realização do exame psicotécnico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, a ser realizado nos dias, locais e horários informados no Ato da Convocação, a ser divulgado pela Instituição organizadora do Certame.

O exame Psicotécnico para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

Exame médico e toxicológico

A fase de Exame Médico e Toxicológico do concurso ISE AC, de caráter eliminatório, será realizada somente com os candidatos aptos, no Exame Psicotécnico. Os Exames Médicos, de caráter eliminatório, objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

Será eliminado do concurso ISE AC o candidato que:

for ausente na Fase de Exame Médico e Toxicológico;

não apresentar documentação exigida para a Fase de Exame Médico e Toxicológico em conformidade com o Edital;

for considerado inapto, conforme condições incapacitantes.

Investigação Criminal e Social

A Investigação Criminal e Social do concurso ISE AC, de caráter eliminatório, a ser realizada pela inteligência do ISE e Polícia Militar, mediante apresentação pelo candidato de comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial, processo criminal, por meio de certidão e extrato de consulta processual e antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual do local onde residiu nos últimos 05 anos.

Curso de formação

Os candidatos aprovados nas fases anteriores do concurso ISE AC, até o limite da classificação estabelecida em edital. A etapa, de caráter eliminatório, está sob a responsabilidade do ISE AC. Serão convocados os candidatos aprovados até as posições:

Agente Socioeducativo – Masculino: 230ª AC | 13ª PCD

Agente Socioeducativo – Feminino: 86ª AC | 05ª PCD

Concurso ISE AC: Último Concurso

O último concurso ISE AC aconteceu em 2016 e foi na modalidade de processo seletivo simplificado. Na época, foram oferecidas 210 vagas para o cargo de Agente Socioeducativo.

Concurso ISE AC: Material Gratuito

Concurso ISE AC: Resumo