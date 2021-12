Concurso para professores diz que Covid veio de ‘laboratório chinês’ e chama homossexuais de ‘aberração’

A prova, que foi realizada no domingo passado (12), contou com 40 questões. Após a aplicação da seleção, concurseiros procuraram o g1 para denunciar dois enunciados em específico – as pessoas pediram para não serem identificadas por medo de sofrerem retaliações. Em nota, a empresa que realizou o concurso disse que tem uma equipe de revisão (leia nota no final da reportagem).