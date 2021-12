Concurso TCU: inscrições até 20/12; inicial de R$ 21,9 mil. Veja!

Últimos dias de inscrição do concurso TCU. Os candidatos interessados devem fazer as inscrições até às 16h do dia 20 de dezembro de 2021 por meio do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21. A taxa de inscrição é de R$ 180,00.

O Tribunal de Contas da União está ofertando 20 vagas imediatas para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. A remuneração inicial é de R$ 21.947,82.

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em todas as capitais do país, na data provável de 13 de março de 2022, das 13h às 18h. Já a Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em todas as capitais do país que contarem com candidatos aprovados na prova objetiva, na data provável de 22 de maio de 2022, das 13h às 18h, segundo o horário de Brasília/DF.

Concurso TCU: Análise do edital

Confira a análise do edital com os nossos Gran Professores Anderson Ferreira, Egbert Buarque e Rodrigo Lima:

Concurso TCU: situação atual

Acompanhe aqui todo o andamento do concurso TCU:

O edital do concurso TCU teve parte do seu conteúdo programático alterado. De acordo com o documento, foram retificados alguns pontos do ANEXO I do edital, no que tange ao Direito Administrativo, Sistema Normativo Anticorrupção e Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Concurso TCU: remuneração e benefícios

De acordo com o edital do concurso TCU, publicado em 29 de setembro, a remuneração para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo é de R$ 21.947,82.

Conheça a estrutura com os valores pagos aos profissionais das carreiras efetivas do Tribunal de Contas da União:

Confira o detalhamento de acordo com as carreiras do TCU:

Auditor Federal de Controle Externo do TCU

Vencimento básico inicial R$ 6.635,29

Gratificação de Desempenho R$ 8.475,69

Gratificação de Controle Externo R$ 6.767,99

Abono – Lei 10.698/2003 R$ 68,85

Total R$ 21.947,82

Técnico Federal de Controle Externo do TCU

Vencimento básico inicial R$ 4.778,15

Gratificação de desempenho R$ 5.509,23

Gratificação de Controle Externo R$2.231,30

Abono – Lei 10.698/2003 R$ 68,85

Total R$ 12.697,54

Auxiliar Federal de Controle Externo do TCU

Vencimento básico inicial R$ 3.106,80

Gratificação de desempenho R$ 3.581,01

Gratificação de controle externo R$ R$ 745,63

Abono (Lei 10.698/2003) R$ 68,85

Total R$ 7.502,30

As informações foram extraídas do quadro remuneratório dos servidores do Tribunal. A data do documento é de 11 de junho de 2021 e foi disponibilizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas – Segep TCU.

Concurso TCU: inscrições

Ficou interessado? Faça sua inscrição no período das 16h do dia 01 de novembro de 2021 até as 16h do dia 20 de dezembro de 2021, horário oficial de Brasília/DF, por meio do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21. A taxa de inscrição é de R$ 180,00.

Concurso TCU: isenção da taxa de inscrição

Será admitida isenção na taxa de inscrição para candidatos que comprove ser doadores de sangue, nos termos da Lei 13.656/2018; e ser considerado de baixa renda, nos termos da Lei 13.656/2018. A solicitação deve ser feita entre os dias 1º de novembro a 04 de novembro de 2021.

Concurso TCU: cargos e vagas

O novo edital do concurso TCU oferta vagas para Auditor Federal de Controle Externo, as vagas estão divididas da seguinte forma:

Tipo da vaga Quantitativo Vagas ampla concorrência 15 Vagas reservadas para negros 4 Vagas para PcD 1

Auditor Federal de Controle Externo

Vagas: 20

Requisitos: diploma de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: no exercício de suas competências, incumbe ao ocupante do cargo de Analista de Controle Externo – Área de Controle Externo na área de atividade de Controle Externo:

I – coordenar e desenvolver trabalhos voltados para o planejamento, modernização e a transformação digital dos procedimentos e atividades de controle externo a cargo do Tribunal;

II – examinar, instruir, organizar e acompanhar processos, documentos e informações relativos a matérias de controle externo ou administrativa que lhe sejam distribuídos;

III – instruir processos relativos a contas, atos sujeitos a registro e fiscalização de atos e contratos que, por força de disposições constitucionais, legais ou regulamentares, são apresentados ao Tribunal;

IV – assessorar autoridades em assuntos e atribuições na área de controle externo;

V – coletar e analisar dados e informações, bem como desenvolver, implantar e utilizar algoritmos e modelos para detecção de anomalias e predição de resultados que deem suporte às atividades de controle externo a cargo do Tribunal;

VI – propor, planejar, executar e coordenar trabalhos de fiscalização, em suas diversas modalidades, nas unidades, áreas, programas projetos ou atividades vinculadas às competências do TCU, com a elaboração dos respectivos relatórios e exame de recursos;

VII – quando devidamente designado ou autorizado, colaborar com o Congresso Nacional ou suas Comissões, com o Poder Judiciário e outros órgãos da Administração, em matéria afeta ao Tribunal;

VIII – compor e, quando for o caso, coordenar comissão, equipe de fiscalização e grupo de trabalho ou de pesquisa instituídos no âmbito do Tribunal ou em decorrência de acordos de cooperação ou convênios firmados pelo TCU;

IX – efetuar o cálculo de débitos em processos de controle externo e administrativos e das quotas referentes aos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X – aplicar e contribuir para a disseminação de práticas e diretrizes recomendadas ou determinadas pelo Tribunal;

XI – participar de trabalhos na área administrativa em situações que requeiram especialização na sua área de conhecimento; e

XII – executar outros trabalhos da área de controle externo determinados por sua chefia.

O ocupante do cargo de AUFC pode, independente da área de atividade e no exclusivo interesse da Administração, exercer suas atribuições em qualquer unidade integrante da estrutura organizacional do TCU, observado as normas aplicáveis e o disposto na Resolução -TCU nº 332/2021.

Técnico Federal de Controle Externo do TCU – TEFC

Requisitos: Área: Apoio Técnico e Administrativo

O profissional deverá ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

Atribuições: Técnico Federal de Controle Externo do TCU – TEFC

Área: Apoio Técnico e Administrativo

Caberá ao servidor executar atividades de apoio técnico e administrativo necessárias ao desempenho das tarefas inerentes ao funcionamento do Tribunal, bem como das demais ações previstas em resolução interna.

Atuação: área-meio.

Cargos vagos

O órgão registra muitos cargos vagos. De acordo com o balanço, mês de novembro de 2021, apresentado no Portal da Transparência do Tribunal, o TCU tem atualmente o total de 490 cargos vagos, sendo Técnico Federal o cargo com maior déficit, com 267 vagas desocupadas seguido do cargo de Auditor Federal com 221 cargos vagos.

Confira a tabela do quadro de pessoal do órgão, com informações do Portal da Transparência:

Concurso TCU: carreira

De acordo com a Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe do Plano de Carreira do Tribunal de Contas da União, os cargos de Analista de Controle Externo e Técnico de Controle Externo da Carreira de Especialista do Tribunal de Contas da União passam a ter, respectivamente, a denominação de Auditor Federal de Controle Externo e Técnico Federal de Controle Externo.

Os cargos de Auditor Federal e Técnico Federal de Controle Externo são classificados por A, B e Especial. O desenvolvimento do servidor, no respectivo cargo, ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Promoção é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho e treinamento.

Confira o Plano de Carreira do TCU completo na íntegra.

Concurso TCU: etapas

O concurso TCU contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e

Programa de Formação, de caráter eliminatório.

Concurso TCU: prova objetiva

A prova objetiva será realizada em todas as capitais do país, na data provável de 13 de março de 2022, das 13h às 18h, segundo o horário de Brasília/DF.

Disciplinas

Os candidatos terão seus conhecimentos avaliados por meio das disciplinas de:

Conhecimentos Gerais (P1) valendo 50 pontos Bloco I (30 questões) Língua Portuguesa Língua Inglesa Matemática Financeira Controle Externo Administração Pública Bloco II (20 questões) Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Civil Direito Processual Civil Sistema Normativo Anticorrupção Conhecimentos Específicos (P2) valendo 50 pontos Bloco I (25 questões) Estatística Análise de Dados Bloco II (25 questões) Auditoria Governamental Contabilidade do Setor Público Análise das Demonstrações Contábeis Administração Financeira e Orçamentária Economia do Setor Público

Prova discursiva

A prova escrita discursiva está marcada para ser realizada dia 22 de maio de 2022 e será constituída de:

P3: composta por 2 questões discursivas de conhecimentos gerais a serem respondidas em até 20 linhas, valendo 15 pontos cada;

P4: composta por 2 questões discursivas de conhecimentos específicos a serm respondidas em até 20 linhas cada, valendo 15 pontos cada, e 1 redação de peça de natureza técnica a ser elaborada em até 50 linhas valendo 40 pontos.

Programa de Formação

O Programa de Formação será realizado exclusivamente em Brasília/DF e terá a duração mínima de 120 (cento e vinte) horas, regido por edital e regulamento próprios, com as especificidades

listadas nos subitens a seguir:

expirado o prazo de matrículas no Programa de Formação, os candidatos convocados que não efetivarem suas matrículas serão considerados desistentes e eliminados do concurso;

havendo desistência ou superveniência de novas vagas, serão convocados mais candidatos para se matricularem obedecida a ordem de classificação da primeira etapa;

os demais candidatos aprovados na primeira etapa e não convocados para o Programa de Formação serão classificados em lista de cadastro de reserva, e terão sua aprovação no certame

condicionada à participação em eventuais Programas de Formação futuros, cuja efetiva realização dependerá exclusivamente do interesse da Administração, observado o prazo de validade do concurso;

condicionada à participação em eventuais Programas de Formação futuros, cuja efetiva realização dependerá exclusivamente do interesse da Administração, observado o prazo de validade do concurso; o candidato matriculado no Programa de Formação deverá entregar os documentos conforme definido no edital de convocação;

o candidato que deixar de efetuar a matrícula, não comparecer ao Programa de Formação desde o início, dele se afastar, ou não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares ou

regimentais, sem aproveitamento e (ou) sem frequência mínima será reprovado e, consequentemente, eliminado do concurso;

regimentais, sem aproveitamento e (ou) sem frequência mínima será reprovado e, consequentemente, eliminado do concurso; durante o Programa de Formação, o candidato fará jus a auxílio financeiro, na forma da legislação vigente à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, no caso de ser servidor da Administração Pública Federal;

as despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do concurso, inclusive no Programa de Formação, correrão por conta dos candidatos, os quais não terão direito

a alojamento, alimentação, transporte ou ressarcimento de despesas.

Concurso TCU: sobre o órgão

O órgão é responsável pelo controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país.

Algumas das competências do TCU são:

Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais;

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos;

Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos, e outras atividades.

Último concurso TCU

O certame anterior foi organizado pelo Cebraspe/Cespe com oferta de 33 vagas para ingresso no cargo de Técnico Federal de Controle Externo. As cidades de lotação foram: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), São Luís (MA), Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

No mesmo período, também foi publicado o edital para provimento efetivo na ocupação de Auditor Federal de Controle Externo com 66 vagas. O Cebraspe/Cespe também foi o responsável pela seleção. As cidades de lotação foram: Rio Branco (AC), Macapá (AP), Manaus (AM), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Belém (PA) e Boa Vista (RR).

Concurso TCU: nota de corte

O último concurso TCU, realizado em 2015, obteve a nota de corte em torno de 60%. A maior nota de corte ocorreu na região de Manaus, no Amazonas, com 65,8% de aproveitamento.

Já a menor nota de corte foi na região de Boa Vista (RR), com 58,8%.

Confira a nota de corte do cargo de Auditor Federal de Controle Externo, área de Auditoria Governamental (ampla concorrência):

CIDADE VAGAS NOTA DE CORTE RIO BRANCO/AC 02 60,8% MACAPÁ/AP 01 59,1% MANAUS/AM 01 65,8% BRASÍLIA/DF 27 64% CUIABÁ/PA 01 63,9% BELÉM/PAC 01 61% BOA VISTA/RR 01 58,8%

A nota de corte foi calculada sobre o total de pontos obtidos na soma das etapas objetivas e discursivas, que dava 300 pontos.

Concurso TCU: nomeações

Confira as nomeações do último concurso TCU de acordo com a área:

Área de Auditoria Governamental:

Total de convocados para o programa de formação, incluindo os deficientes físicos e convocações em virtude de decisões judiciais: 94 candidatos

Total de nomeados: 92 candidatos

Área de Tecnologia da Informação:

Total de convocados para o programa de formação, incluindo os deficientes físicos e convocações em virtude de decisões judiciais: 39 candidatos

Total de nomeados para o cargo de Tecnologia da Informação: 38 candidatos

Em novembro de 2020, foi realizado o programa de formação para 11 candidatos da lista de subjudice. De acordo com resultado final, todos foram aprovados.

Motivos para fazer o concurso TCU

Concurseiro, este certame é uma excelente oportunidade e ainda dá tempo de se preparar. Continue firme nos estudos! Confira os motivos que o Gran Cursos Online listou para te animar a estudar para o concurso do Tribunal de Contas da União e seguir a carreira de Auditor. Confira abaixo:

1- A remuneração ofertada é muito atrativa. De acordo com o portal de transparência, a remuneração inicial ofertada para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo pode chegar a R$ 21.947,82.

2- Além da remuneração, os servidores têm direito a vários benefícios, como: auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio pré-escolar.

3- Estabilidade financeira e profissional.

4- No TCU em seis anos você chega ao topo, pois sobe-se de padrão a cada seis meses. É a progressão mais rápida, se não for a mais rápida do serviço público. Não existe nenhum órgão que proporcione tal progresso.

5- Atualmente, há 221 cargos vagos para Auditor Federal de Controle Externo. O que aumenta as chances de nomeações.

6- As oportunidades contemplam cargos que exigem formação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

7- Recesso de fim de ano. O recesso é definido anualmente por meio de normativo específico.

8- O TCU possui vários incentivos para os seus servidores, um deles é bolsa escola de línguas. Também são publicados editais de capacitação para o incentivo em especializações, mestrado ou doutorado.

9- Independência funcional é uma das maiores vantagens de se trabalhar no TCU. Autonomia para fazer o trabalho da melhor forma que o servidor preferir, inclusive teletrabalho. Com carga de trabalho de 40 horas semanais, o servidor possui flexibilidade combinada com a chefia.

10- As provas serão aplicadas só em março de 2022.

Como é ser Auditor Federal do TCU?

Para dar uma impulsionada nos seus estudos, convidamos para um bate-papo o professor Emerson Douglas, que além de professor do Gran Cursos Online, é Auditor Federal de Controle Externo. Ele destacou pontos importantes que precisam ser levados em consideração para quem estuda para fazer parte de um dos órgãos mais importantes do país.

O professor iniciou nossa conversa sobre concurso TCU falando um pouco de sua caminhada até o cargo. “O que me levou ao TCU foram os caminhos da vida, nunca imaginei trabalhar lá. Comecei como qualquer concurseiro, em geral, e acabei tendo um sucesso, passando em alguns concursos, como Polícia Federal, Abin (duas vezes), fui Consultor Legislativo da Câmara Legislativa do DF, Analista do Senado. Quando você vem estudando para concursos diversos, acaba que vai ter um momento que as coisas encaixam e vão dar certo. Tive oportunidades de sair do TCU, mas optei pelo órgão, que é muito bom”, afirma.

Indagado sobre o que fez ele escolher o TCU, Emerson foi contundente. “O TCU tem uma espécie de canto da sereia, falam tão bem do órgão que acaba que as pessoas que eu conheci que eram apaixonadas, começaram a falar dos benefícios, vantagens. Por ser uma carreira extremamente atrativa, quem passa no concurso não quer sair mais, muito pelo contrário, quem sai acaba voltando”, afirma.

“Que tal uma carreira que tem apenas treze níveis para você chegar ao topo dela? Ingressando no nível I em doze anos você está no nível treze. Mas não, no TCU em seis anos você chega ao topo, pois sobe-se de padrão a cada seis meses. Não existe nenhum órgão que proporcione tal progresso”, pontua.

Por fim, Emerson deixa uma mensagem para os candidatos que desejam iniciar a preparação para o concurso TCU. “Fácil não é. A gente rala muito para conseguir um cargo público de alto nível e não vai ser fácil, mas vale muito a pena. Não esmoreça, tropeços haverá, dificuldades também. Todo mundo tem problema, todo mundo tem doença na família, todo mundo tem, às vezes, tragédias. Isso faz parte da nossa caminhada, isso não pode te derrubar e isso deve ser usado como experiência para nos deixar mais fortes e seguir em frente em busca de um sonho”, conclui.

Concurso TCU Auditor: dicas de estudos



O professor de controle externo do Gran Cursos Online, Emerson Douglas,e o professor de contabilidade Egbert Buarque fez um vídeo com várias dicas para quem está se preparando nesse período pré-edital TCU.

Algumas dicas do professor:

“O requisito principal para o cargo de Auditor Federal de Controle externo é o Diploma de Nível Superior, ou seja, os cursos de tecnólogo reconhecidos pelo MEC também são aceitos, o que dá chance a um número maior de interessados.

Na grande maioria dos casos, o concurso TCU é organizado pelo Cebraspe (antigo Cespe). É uma boa ideia acompanhar os exames atuais que a banca está organizando, para ter uma noção do estilo da prova.

O concurseiro pode ser comparado a um atleta olímpico. O segredo do sucesso em ambos os casos é treinar duro sempre, para chegar no momento da decisão e ter um desempenho de excelência.

Também é importante analisar todos os editais de concursos anteriores, e se aprofundar bem antes. Se você estudar todas as matérias previstas, estará mais preparado para se aprofundar nas matérias surpresa que podem vir no pós-edital.

Entre as matérias de contabilidade, que são muito importantes para o Concurso TCU, o ideal é ter primeiramente o domínio da contabilidade geral. Essa é a disciplina que os candidatos têm mais dificuldades, mas é a matéria que serve de base para as outras mais específicas, por exemplo, a Análise de Custos”, destaca ele.

