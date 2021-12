Confira quais são os alimentos mais cancerígenos que estão presentes na mesa brasileira

O câncer é uma das doenças mais perigosas e temidas no mundo todo e atinge grande parte da população.

Muitas vezes a má alimentação acaba contribuindo com o possível desenvolvimento da doença e é por isso, que deve se atentar com quais alimentos se deve consumir.

Diversos alimentos tem uma porcentagem estimada que possam contribuir com a doença são consumidas diariamente e devem ser evitadas.

Confira em nosso artigo, quais são esses alimentos e por que evitá-los.

Alimentos cancerígenos

Farinha Branca:

Os grãos de trigo, quando refinado tem seus nutrientes totalmente destruídos, e muitos se enganam que a sua coloração branca é natural. Para chegar à cor branca, a farinha é tratada com um gás de cloro e isso acaba sendo letal para o corpo humano.

Carnes Processadas:

Em seguida, as carnes processadas são outro tipo de alimento que podem colaborar com o desenvolvimento do câncer. Sendo assim, essas carnes podem ser reconhecidas como, salsichas, salames, bacon, mortadela, presuntos…

Essas carnes processadas contêm uma substância que é muito perigosa para o corpo. O nitrato de sódio serve para deixar as carnes com a aparência de mais “fresca” e com isso prejudica a saúde.

Refrigerante:

A fama do refrigerante ser cancerígeno é muito verdadeira, mas se popularizou tanto no mundo que é difícil largar o seu consumo. O refrigerante é uma das principais causas de acidente vascular cerebral se consumido todos os dias.

Além de colaborar com a obesidade, o refrigerante não tem nenhuma vitamina e seu alto teor de açúcar pode causar diabetes e assim também alimentar as células cancerígenas.

Café:

O café é a praticamente a lei de todos os brasileiros, não se pode faltar na mesa. Existem estudos que podem confirmar que o café pode ser cancerígeno se consumido em grandes doses.

Carne Vermelha:

A carne vermelha é portadora de vários nutrientes que colaboram com a saúde humana, mas se consumida em excesso pode ser perigosa.

A carne pode colaborar com a evolução do câncer de cólon, mama e de próstata. Sendo assim, recomenda-se o consumo de carnes brancas.

Frutas não orgânicas:

Em grande parte de alimentos não orgânicos são cultivados com ajuda de produtos químicos como pesticidas e produtos hormonais para contribuir com seu crescimento rápido.

Então, as maçãs são as frutas que mais levam esses tipos de produtos em seu cultivo, sendo cerca de 98% da sua vida em processos químicos.

Por fim, a principal fonte de alimentação do câncer é o alto teor de açúcar na corrente sanguínea. Sendo assim, consumir alimentos que têm uma carga alta de açúcar pode contribuir com essa doença.

Então, agora que você já sabe quais são os alimentos mais cancerígenos, que tal conferir quais tem na sua mesa e começar a mudança alimentar?