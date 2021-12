Confraternizações, moda e educação: confira as novidades na coluna da Beth Passos

Depois de anos de pandemia o casal Edmar e Auxiliadora Peres montou árvore de natal e decorou a casa para receber os familiares para as festividades de fim de ano. Boas energias em 2022!

O 2º Chá das Mulheres da Indústria, realizado no Afa Jardim com renda revertida para a Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon,

Teve bazar, sorteios de prêmios, comida e desfile com a participação de misses, modelos, colaboradoras do Sistema FIEAC e a presença da primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli. A coordenadora do Grupo Mulheres da Indústria, Ray Holanda, ficou satisfeita com a realização de mais um evento beneficente.

Satisfeito com a boa colocação dos alunos preparados pelo Meta, da aprovação de alguns em Medicina na UFAC, do sucesso do Concurso de Bolsas, de inserir educação ambiental e culinária aos alunos da pré-escola e do sucesso nas matrículas em 2022, o diretor do Colégio Meta Evaristo di Luca fez sua mensagem de Natal e Ano Novo no IG @beth_news_

A direção da ACOS, Associação dos Colunistas Sociais do Acre, realizou no restaurante Point do Pato um delicioso jantar de confraternização preparado com o maior carinho pela chef considerada “madrinha” dos associados, Socorro Jorge na noite do dia 13.

Jocely Abreu, eu e Rubedna Braga na confraternização da Acos.

A presidente da ACOS, Associação dos Colunistas Sociais do Acre, Roberta Moura, conversou comigo sobre as atividades da entidade no período mais crítico da pandemia. Assista no IG @beth_news_

Degeane Santos, Giuliana Evangelista, Jocely Abreu, Socorro Jorge, Roberta Lima, Jackie Pinheiro e Luiz Theodoro.

Sábado, dia 9, foi inaugurada a loja Iluminare, com música ambiente, benção das instalações e coquetel rotativo, o que permitiu que os convidados conhecessem o espaço durante toda a manhã. Os anfitriões investidores são os empresários e sócios Christian Juliano e Wilson Júnior, que inauguraram há dois anos em Rio Branco, em 2019, a empresa Edificare, especializada em energia solar. A loja está localizada na Rua Antônio da Rocha Viana, número 1.497, ao lado do jornal A Gazeta e Rádio Líder Gazeta FM, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30, e aos sábados, de 7h30 às 12h.

As empresas ContilNet Notícias e Top Mídia realizaram no último dia 11, sua festa de confraternização com a presença de convidados, colaboradores e a presença surpresa do governador do Estado Gladson Cameli.

O evento teve inspiração havaiana, foi animado por música ao vivo, delicioso jantar, pausa para o tradicional amigo secreto e muita alegria.

O governador Gladson Cameli era só animação na folia havaiana da ContilNet Notícias e Top Mídia.

Douglas Rischer, Kelly Kley, Wânia Pinheiro e Luiz Theodoro a caráter na festa havaiana.

O quesito animação não deixou a deixou a desejar na confraternização ContilNet Notícias e Top Mídia.

Top

On Line

*Chocada com as imagens das cidades estadunidenses devastadas por tufões e das cidades nordestinas devastadas por enchentes, carimbadas na retina. O quanto é difícil enfrentar contingências e recomeçar TUDO do zero? Poucas pessoas no mundo sabem de fato.

Essa pandemia está dando uma pequena amostra, a conta-gotas, do que seja isso, para todo mundo. Quase ninguém teve força para enfrentar isso. E eu me lembro, então, da letra da Rosa de Hiroshima (Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas). E penso que nós, os seres humanos do Séc. XXI, somos realmente um tanto quanto mimados por essa ilusão de controle e domínio sobre as forças da Natureza, que o Séc. XX nos disse que tínhamos. Tem nada disso, não. Tem que enfiar o rabinho no meio das pernas e encarar as contingências. Recomeçar quando der.

*Olhando uma foto da cela onde Mandela ficou preso por 18 anos. Quase duas décadas. Uma vida presa em uma cela. E a gente fica aqui reclamando de 2020, 2021. A vida é breve, mas, um enorme aprendizado. O que temos a aprender com esses dois anos?

*Por isso reafirmo, a melhor política social é o emprego, e não o assistencialismo com nossos impostos. Isso é populismo!

*E a pior das pobrezas é a intelectual, as demais vem depois dessa. O Brasileiro sofre as consequências da sua própria cultura.

*Assistindo as chamadas da Retrospectiva de 2021, fiquei pensando, quem pede muita aplicativo. Já pensou se tivesse RETROSPECTIVA DO IFOOD? Imagina, Beth 52 quilos de salada. Só Que Não! Chocada morrerei, de vergonha!!!

*Pensamentos sem importância, mas com pertinência sobre consensos e pactos sociais? Agora que parece estar oficialmente encerrada a dúvida sobre se o plural de vírus seria viri, será que podemos, finalmente, colocar um acento em câmpus e, por consequência, o plural fica sendo câmpus mesmo, pois deixa de ser latim?

*Vivenciamos os tempos das tendências. Tem uma que é a mãe de todas as tendências: voltar ao natural.

Seria voltarmos com alimentação natural, usarmos cosméticos naturais, utilizarmos a construção natural, agricultura natural, parto natural, marketing natural, recantos naturais, moda natural … etc. Não importa a pergunta, a resposta é natureza. É como voltarmos para casa!

O sorvete

Não há nada que me deixe mais frustrada do que pedir sorvete de sobremesa, contar os minutos até ele chegar e aí ver o garçom colocar na minha frente uma bolinha minúscula do meu sorvete preferido. Uma só…. Quanto mais sofisticado o restaurante, menor a porção da sobremesa. Aí a vontade que dá é de passar numa loja de conveniência, comprar um litro de sorvete bem cremoso e saborear em casa com direito a repetir quantas vezes a gente quiser, sem pensar em calorias, boas maneiras ou moderação. O sorvete é só um exemplo do que tem sido nosso cotidiano. A vida anda cheia de meias porções, de prazeres meia-boca, de aventuras pela metade. A gente sai pra jantar, mas come pouco. Vai à festa de casamento, mas resiste aos bombons. Conquista a chamada liberdade sexual, mas tem que fingir que é difícil (a imensa maioria das mulheres continua com pavor de ser rotulada de ‘fácil’). Adora tomar um banho demorado, mas se contém para não desperdiçar os recursos do planeta. Quer beijar aquele cara 20 anos mais novo, mas tem medo de fazer papel ridículo. Tem vontade de ficar em casa vendo um DVD, esparramada no sofá, mas se obriga a ir malhar. E por aí vai… Tantos deveres, tanta preocupação em ‘acertar’, tanto empenho em passar na vida sem pegar recuperação… Aí a vida vai ficando sem tempero, politicamente correta e existencialmente sem-graça, enquanto a gente vai ficando melancolicamente sem tesão… Às vezes dá vontade de fazer tudo ‘errado’. Deixar de lado a régua, o compasso, a bússola, a balança e os 10 mandamentos. Ser ridícula, inadequada, incoerente e não estar nem aí pro que dizem e o que pensam a nosso respeito. Recusar prazeres incompletos e meias porções. Até Santo Agostinho, que foi santo, uma vez se rebelou e disse uma frase mais ou menos assim: ‘Deus, dai-me continência e castidade, mas não agora’… Nós, que não aspiramos à santidade e estamos aqui de passagem, podemos (devemos?) Desejar várias bolas de sorvete, bombons de muitos sabores, vários beijos bem dados, a água batendo sem pressa no corpo, o coração saciado. Um dia a gente cria juízo! Um dia! Não tem que ser agora! Por isso, garçom, por favor, me traga: 05 bolas de sorvete de chocolate, 01 sofá para eu ver 10 episódios do ‘Law and Order’, 01 caixa de trufas bem macias. Ouvir o Roberto cantar “detalhes” bem baixinho no meu ouvido e o Richard Gere, nu, embrulhado para presente. OK? Não necessariamente nessa ordem. Depois a gente vê como é que faz para consertar o estrago . . .. Aí que delicia, hoje comi sobremesa: pudim e mousse de chocolate com cachaça! Sem arrependimentos ou culpas! A vida é curta…

Danuza Leão

Jornalista