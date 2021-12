Cronista esportivo do AC coleciona há quase duas décadas mais de 1 mi de imagens e elege Top10; veja

Acervo milionário

Manoel Façanha tem um cômodo da casa dele dedicado exclusivamente a preservação de memórias do esporte acreano. As paredes são decoradas com jornais e quadros de clubes de futebol do Estado que marcaram épocas. É como uma viagem no tempo.

Com a modernidade dos equipamentos, Manoel Façanha trocou os antigos CDs e DVDs por armazenamentos em HDs. Contando todas as imagens – impressas e digitais –, são mais de 1 milhão de fotografias inéditas de diversas modalidades esportivas, mas boa parte de futebol.

– Com certeza tenho mais de 1 milhão. Não só fotos digitais, também tenho em papel, mas são poucas. Eu comecei a guardar desde 2003. Eu sempre gostei de preservar a memória.

As imagens são momentos tanto de competições oficiais como não oficiais. Também há registros de treinamentos de clubes de futebol e do cotidiano de outras modalidades como vôlei, handebol, basquete e atletismo, por exemplo. “Eu me sinto gratificado por deixar esse legado” — Manoel Façanha, cronista esportivo. – Eu sempre tive essa noção de guardar e comecei a fazer pastas. Foi natural, mas ou mesmo tempo pensada – completa. O cronista também contribuiu positivamente na Associação dos Cronistas Esportivos do Acre (Acea) . Ele exerceu dois mandatos como presidente (2004-2007 e 2012-2016). Transparência e legitimidade das ações foram suas principais virtudes à frente da Acea. . Ele exerceu dois mandatos como presidente (2004-2007 e 2012-2016). Transparência e legitimidade das ações foram suas principais virtudes à frente da Acea. Manoel Façanha foi responsável pela criação do estatuto da Acea e reorganizou a entidade em 2003 . Ele também foi vice-presidente da Região Norte da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos (Abrace). – Com certeza um dos momento mais importantes que nos acreanos conseguimos foi que um governo viesse construir um estádio. A gente era chacota quando clubes das Séries A e B vinham jogar aqui em Copa do Brasil. Tínhamos o José de Melo (atualmente CT do Rio Branco-AC), mas era pequeno – afirma. Como escritor, o cronista esportivo tem quatro livros publicados, três deles em parceria com os jornalistas Augusto Diniz e Francisco Dandão. Manoel Façanha prepara mais um livro com 100 crônicas esportivas já publicadas. A obra está quase pronta e será lançada em 2022. Manoel Façanha viu muita coisa mudar no esporte acreano ao longo do tempo, mas nem tudo foi positivo. O cronista esportivo conta que os dirigentes dos clubes de futebol precisam ser mais profissionais em suas respectivas gestões. – Na década de 70 e 80 as personalidades da politica e empresários, quem tinha poder aquisitivo, se aproximavam muito dos clubes, davam suporte. As pessoas que tinha importância na sociedade acreana estavam muito presentes dentro dos clubes. Hoje em dia os empresários e políticos estão pouco presentes dentro dos clubes. Os políticos abrem as portas, principalmente aqueles que tem compromisso pelo esporte, conseguem abrir portas para investimentos. Futebol requer essa estrutura, da presença de políticos e empresários dentro dos clubes para buscar parceria, projetos positivos e botar em si dinheiro, porque o futebol não vive sem recurso – opina. Veja o Top10 das fotos mais marcantes 1. Goleiro Weverton (2004-2019) – Pela história de vida do Weverton. É um goleiro da periferia da nossa cidade, que cresceu no meio futebolístico, teve oportunidade, agarrou com unhas e dentes, e conseguiu prosperar. Mostra justamente isso. É uma montagem que até ele me solicitou essa foto, mostrando o início até à Seleção Brasileira que é o auge de qualquer profissional da bola.

2. Rio Branco-AC na Série C (2007)

– Essa foto talvez tenha sido a tarde/noite mais triste do futebol acreano, se levamos em conta as últimas décadas. O Rio Branco-AC entrava em campo na Série C de 2007, embalado por uma boa campanha. Dentro da Arena da Floresta era imbatível. O Rio Branco sempre conquistava bons resultados. O ABC era um time de qualidade e estava classificado para a próxima fase, veio para o Acre com o time praticamente misto ou reserva, e o torcedor se empolgou que naquela tarde teria tudo para fazer um resultado satisfatório e eliminar o Bahia, que jogava no mesmo dia. O Rio Branco começou em cima do time potiguar, quase consegue marcar os gols e, inclusive, teve o pênalti que o Testinha desperdiça. A bola bate na trave em uma infelicidade. Nesse jogo tínhamos mais de 16 mil pagantes, o maior público do futebol acreano, o jogo termina 0 a 0 e o Bahia faz um gol nos acréscimos e se classifica. O Rio Branco fica fora. Todo mundo fica com a sensação de “Maracanazo”, em referência a derrota do Brasil para o Uruguai na decisão da Copa do Mundo de 50.

3. Polêmica do Atlético-AC (2007)

– O presidente José Humberto tinha dificuldades de conseguir parceiros para tocar o clube e nesse momento de buscar recursos teve a ideia de vender parte do patrimônio do clube para uma igreja evangélica e aquilo não foi visto com bons olhos pelo torcedor, parte da diretoria, conselheiros e a imprensa também. Houve uma grande articulação no dia para se fazer uma manifestação pra chamar a atenção da sociedade do que estava sendo feito no Atlético-AC. Surtiu efeito positivo. A igreja evangélica que tinha comprado a terra e já estava construindo, desistiu de fazer e devolveu a terra.

4. Verônica Severino (2019)

– Eu passei por ela nesse dia e ela sorriu e eu disse: “Hoje vou pegar uma foto bacana sua”, disse mais ou menos isso e ela sorriu de novo. O jogo correndo e em certo momento tive a felicidade de pegar uma foto de forma estilosa, várias sequências e peguei ela tipo flutuando, levitando e a foto ficou bastante legal, bastante plástica. É valorizar e incentivar a presença mulher na arbitragem acreana.

5. Técnico Cuca no Acre (2008)

– A foto ilustra vários aspectos. A Copa do Brasil, o torneio mais democrático do país e a oportunidade do futebol periférico, que nunca teve oportunidade em ir em um grande estádio de futebol, assistir um craque da atualidade. A foto tem o Cuca, considerado um dos melhores técnicos do país e o Botafogo. Era um treino recreativo e estavam batendo aquela bolinha. Era Botafogo e Rio Branco.

6. Copa Floresta, o futebol raiz (2003)

– Essa foto mistura vários aspectos e um dos aspectos era a amizade que tinha com o coordenador dessa competição que era o saudoso Hermano Filho, de Sena Madureira. Ele tinha uma grande sacada, era um político inteligente e fez essa competição para os ribeirinhos. Vinham times de várias localidades. Era uma grande festa, dois ou três dias de torneio até conhecer o campeão. Essa foto é uma decisão por pênaltis, o futebol raiz mesmo com o jogador descalço, no estilo mais força do que qualidade e a torcida atrás do gol vibrando. Era um espetáculo.

7. Alecsandra Camargo (2006)