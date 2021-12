Detran realiza atualizações nos semáforos no Juruá

O governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, está realizando a atualização da programação semafórica e sinalização de travessia de pedestres nos cruzamentos da cidade.

A ação teve início na última quinta-feira, 9, e está prevista para finalizar no dia 22 de dezembro. A população cruzeirense também recebe a instalação de sinalização específica para pedestres nos semáforos, que são os chamados grupos focais, com figuras humanas nas cores verde e vermelha.

“O objetivo da nossa ação é proporcionar mais segurança e fluidez ao trânsito, bem como auxiliar na indicação do momento em que o pedestre poderá fazer a travessia segura”, informou Judeilson Ferreira, coordenador da Engenharia de Trânsito do Detran.

Em Mâncio Lima

Servidores da 9ª Circunscrição Regional de Trânsito (9ª Ciretran) de Mâncio Lima, realizam, durante esta semana, a implantação e revitalização de 4 faixas de pedestres no município. A ação faz parte do planejamento de engenharia de tráfego do Detran e vai proporcionar aos moradores do município uma travessia mais segura.