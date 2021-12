Diego Lins, o repórter beijoqueiro, quer uma vaga na Aleac em 2022: “Vou ajudar o governador”

O influenciador digital Diego Lins, mais conhecido como o repórter beijoqueiro, também deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em 2022.

Aliado do governador Gladson Cameli e servidor pertencente ao quadro da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Diego contou à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (7), que pretende lutar pelo menos favorecidos e apoiar o chefe do executivo nas eleições.

“A Aleac tem muitos empresários, ricos e representantes de outras categorias. Precisamos colocar lá alguém que faça parte do povão, que entenda as necessidades dos menos favorecidos e saiba quais são as mazelas sociais que nos atingem. Eu sou esse nome”, comentou.

“Também sou candidato para ajudar o governador e defendê-lo na Aleac, futuramente”, continuou.

Diego diz que vai pedir exoneração do cargo que ocupa, no início do próximo ano, como ordenou Gladson. Ele também não decidiu qual partido irá integrar para ser candidato.

“Peço exoneração no ano que vem para dar início à campanha. Ainda não escolhi o partido, mas estou aguardando a orientação do governador. O que ele disser, eu acato”, finalizou.