Energisa prorroga prazo de negociação de débitos com condições especiais

A Energisa está oferecendo condições especiais para os clientes começarem o ano com as contas em dia. O prazo de negociação dos débitos foi prorrogado até o mês de dezembro. Os clientes podem quitar seus débitos de energia com condições diferenciadas de pagamento.

Entre as opções de pagamento está o desconto de até 40% para quem estiver com mais de 180 dias em atraso e puder quitar seus débitos à vista. Quem não puder pagar dessa forma tem a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 24 vezes.

“Estamos sensíveis às dificuldades dos nossos clientes, por isso oferecemos condições especiais de parcelamento. Pensando na comodidade dos nossos clientes, as negociações também podem ser realizadas pelos canais digitais de forma rápida e sem sair de casa”, afirma o gerente administrativo da Energisa em Rondônia, Fernando Tupan.

As condições especiais da campanha são voltadas a todos os clientes das distribuidoras da Energisa: Residencial, Rural, Comercial e Industrial, atendidos em baixa tensão. Interessados que estejam com uma ou mais contas em atraso podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento da empresa, sem precisar sair de casa. É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG).

Além de todas as condições facilitadas, os clientes que negociarem seus débitos e pagarem pelo aplicativo da conta digital Voltz, fintech do Grupo Energisa, ainda receberão R$ 10 de volta (cashback). Para abrir uma conta Voltz, o primeiro passo é baixar o aplicativo, disponível para iPhone e Android e, em seguida, realizar o cadastro. Após a abertura, que dura em média 3 minutos, já é possível realizar as transações disponíveis pelo aplicativo, e o cartão é enviado para o endereço fornecido no cadastro.

Como negociar

Para agilizar o processo de negociação, o cliente pode acessar o link que dá acesso direto à Gisa, assistente virtual da Energisa pelo WhatsApp, clicando aqui. Se preferir, o cliente também pode negociar seus débitos pela agência digital em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx. É só clicar em realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. Já no aplicativo Energisa On, é só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.