Enquanto busca técnico na Europa, Flamengo engorda orçamento com marketing; confira valor do uniforme

Apesar das numerosas opções que avalia, o Flamengo ainda quer ouvir de Jorge Jesus, o número um da torcida rubro-negra, o que ele quer para 2022. O português de 67 anos tem contrato com o Benfica até maio, está envolvido no mata-mata da Liga dos Campeões da Uefa e tem dois clássicos importantes com o Porto, ambos fora de casa, pela frente.

Em entrevista à CM TV, Braz reafirmou a expectativa de “um café com Jesus” e o interesse no treinador de tirar JJ do Benfica.

– Muito provavelmente vou tomar café com o Jorge Jesus até eu ir embora, como sempre tomei (risos) quando estive aqui em Portugal. O Jorge tem jogos importantes aqui e está focado, mas o Jorge está com a cabeça no Benfica, tem contrato até 30 de maio do ano que vem. Mas isso também não é problema porque quando o presidente do Benfica foi lá atrás do Jorge Jesus, ele também tinha contrato conosco. Então não estou fazendo nenhuma indecência, eu não estaria fazendo nenhuma indecência se eu fosse em cima do Jorge Jesus ele também estava sob contrato. Não é um contra-ataque, tenho carinho pelos adeptos do Benfica.