Família que era feita refém no AC é resgata pela PM e carro que seria vendido na Bolívia é recuperado

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resgataram na noite desta quinta-feira, 23, um família feita refém na zona rural de Senador Guiomard. A caminhonete das vítimas foi recuperada horas depois no município de Plácido de Castro, nas proximidades da ponte que da acesso a Bolívia.

A família foi rendida e mantida refém até que o veículo fosse levado ao país vizinho, mas os militares foram acionados via 190, montaram o cerco, chegaram ao local e resgataram as vítimas.

Segundo a família, quando os policiais chegaram ao local, os dois homens que os mantinham reféns fugiram da residência. E, provavelmente, avisaram aos outros bandidos que abandonaram o veículo.

Posteriormente as viaturas localizaram o veículo e o levaram à delegacia de Senador Guiomard. A ocorrência contou com apoio de policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) e militares do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM).