Fluminense anuncia Abel Braga como novo técnico para 2022: “Bem-vindo de volta para casa”

Esta será a quarta passagem de Abel Braga como técnico do Fluminense, clube pelo qual iniciou a carreira como jogador em 1971. Ele já comandou o Tricolor em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018. À frente do Flu, conquistou os Campeonatos Cariocas de 2005 e 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2012. Abelão é também o segundo treinador com mais jogos na história do clube, 326 partidas, atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.