Gkay e Carlinhos Maia se reencontram após anos brigados e choram muito

Não é só barraco e pegação que acontece na Farofa da Gkay. Na madrugada desta quarta-feira (8), rolou um momento bem emocionante no palco da festa. Após Solange Almeida e Xand Avião selarem as pazes na Farofa , a anfitriã da festa recebeu uma surpresa de ninguém menos que Carlinhos Maia, com quem fez as pazes recentemente após passarem três anos brigados e sem se ver.

Carlinhos Maia entrou no palco de surpresa e fez Gkay cair no choro. Os dois humoristas se abraçaram chorando e a emoção tomou conta da Farofa. O marido de Lucas Guimarães entrou no palco carregando um buquê de flores para a comediante e ainda fez uma declaração.

“Isso não é um discurso sobre mim, hoje é completamente sobre você, sobre tudo que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher foda que você se mostrou ser, por todas as conquistas que eu tinha que assistir de longe, fingindo que não estava me importando. Mas acho que você sabe que sempre me importei. As coisas que a gente viveu no começo, que que sempre foi massa, e a gente vai conhecendo pessoas, vivendo histórias e vai mudando. Coisas tão pequenas… e a gente vai passando o tempo e deixando gigante. Mas é tão pequeno perto do começo e das coisas boas”, disse o humorista.

Gkay e Carlinhos Maia eram bastante amigos, mas passaram três anos sem ter contato após brigarem. Nenhum dos dois nunca falou abertamente sobre qual foi o motivo do desentendimento, mas o comediante já declarou que a fama “subiu a cabeça” deles. Gkay disse recentemente que ela e Carlinhos já haviam feito as pazes, mas tudo aconteceu à distância e eles ainda não tinham se reencontrado.