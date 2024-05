Após incêndio, Adventista retorna às aulas nesta quinta com homenagens a bombeiros e servidores

O Colégio Adventista, em Rio Branco, retoma suas atividades nesta quinta-feira (22), após um princípio de incêndio que atingiu a escola na última segunda-feira (20).

O fogo iniciou dentro de uma sala de TI, onde ficam alguns computadores. O acidente aconteceu a partir uma pane elétrica, que evoluiu para um curto-circuito. As salas foram evacuadas e os alunos levados para a área externa da escola.

As aulas serão retomadas a partir das 7h, mas antes, a equipe gestora do colégio promoverá um evento solene em homenagem aos funcionários, militares do Corpo de Bombeiros e agentes do Samu, pelo socorro prestado aos alunos.

Funcionários internados

Dois funcionários afetados pelo incidente foram internados no PS após o ocorrido, mas tiveram alta médica.

Uma bibliotecária identificada apenas como Tereza saiu no mesmo dia e Tiego Bispo da Silva, de 30 anos, que trabalha como zelador, nesta terça, 21.