Gladson e Ney Amorim anunciam Supertaça Acreana de Futebol; evento deve reunir 5 mil pessoas

O governador Gladson Cameli e o secretário adjunto de Esporte, Ney Amorim, anunciaram nesta quarta-feira (22) os últimos preparativos para a Supertaça Acreana de Futebol.

O evento inicia no próximo dia 7 de junho e promete ser um dos maiores já realizados no Estado. As partidas vão acontecer no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, em Rio Branco. O Governo espera reunir pelo menos 5 mil pessoas.

Já estão confirmadas 56 equipes e 1.400 atletas, além de 168 membros das comissões técnicas. A organização conta com pelo menos 30 profissionais.

“Este é um grande campeonato estadual. Todos os municípios estão se organizando e realizando seus campeonatos internos, e os campeões se enfrentarão na capital”, disse o secretário.

Gladson apoiou a iniciativa e disse que o Estado dará todo suporte para que o evento aconteça.

“Este campeonato é mais do que uma competição; é uma oportunidade para celebrarmos o talento e a dedicação dos nossos atletas acreanos. Além disso, reforça nosso compromisso em fomentar o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento regional”, conta o governador.

De acordo com a Agência de Notícias do Acre, foram planejadas diversas parcerias e apoios logísticos, incluindo a coordenação da equipe de cerimonial e publicidade institucional pelo Gabinete da Casa Civil, equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu, segurança garantida pela Polícia Militar do Acre (PMAC), suporte de hidratação fornecido pelo Saneacre, painel digital de LED pela Seict, e apoio ao desfile da “Musa da Competição” pelas secretarias Semulher e Sete.

“Essa foi a orientação do governador: fomentar cada vez mais o esporte, não apenas no futebol masculino, mas também no futebol feminino, vôlei, handebol e outras atividades de alto rendimento. Recentemente, sob orientação do governador, apoiamos um atleta acreano que competiu no México e voltou campeão. Vários outros atletas estão recebendo apoio do governo. Aqui no estado temos excelentes atletas, desde as categorias de base até aqueles que podem competir em nível nacional e internacional”, reforçou Ney Amorim.