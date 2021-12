Gladson coloca à venda jatinho e apartamento de luxo em arranha-céu do Acre; veja valor e fotos

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O governador do Acre, Gladson Cameli, colocou à venda o apartamento luxuoso onde vive com a primeira-dama Ana Paula Cameli no bairro em Rio Branco.

O apartamento de altíssimo padrão, está localizado no bairro Village, em um dos condomínios mais luxuosos de Rio Branco.

São impressionantes 300 m² de área privativa, no último andar. Sem dúvida alguma, uma das mais belas vistas da capital acreana.

Procurado pelo site ContilNet, Gladson conversou com este colunista, que confirmou a venda do apartamento onde vive por conta da construção de sua nova residência. O chefe do executivo acreano também revelou que está vendendo um jatinho particular, pois pretende trocar por um modelo mais atual. Questionado sobre o valor do jatinho, o governador desconversou em meio a gargalhadas.

De acordo com a imobiliária responsável, o apartamento está totalmente mobiliado com móveis Dell Anno e decorado e assinado por uma arquiteta premiada na capital. São 3 suítes amplas, sendo uma master com um belo closet e um banheiro de tirar o fôlego.

Além das suítes, o apartamento possui sala de estar, sala de jantar, sala de TV, lavabo, hall decorado, varanda com cortina de vidro, varanda gourmet, cozinha, área de serviço, despensa, lavanderia e dependência. O imóvel conta ainda com 4 vagas de garagem cobertas. O condomínio possui uma infra completa de lazer e segurança.

