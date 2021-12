Goleiro Weverton, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, almoça em restaurante de Rio Branco e é tietado

O goleiro do Palmeiras, Weverton, atual campeão da Copa Libertadores, está em Rio Branco para passar as festas de fim de ano. O jogador almoçou nesta quinta (23) em um restaurante da capital ontem distribui sorrisos e reencontrou amigos, entre eles, o ex-deputado estadual e ex-presidente da Aleac Ney Amorim e o jornalista Manoel Façanha, que postaram fotos do encontro em suas redes sociais.