Goleiro Weverton no AC, comemoração do O Boticário e muito mais na coluna da Kelly Kley; confira

HELLO, meus queridos leitores e parceiros ! Quero lhes desejar nessa última coluna do ano tudo de melhor no NOVO ANO com muita saúde, amor, paz realizações ao lado das pessoas amadas e que continue sendo leitores e parceiros da coluna ESTILO & EVENTO.

Confira a última coluna de 2021, e, em 2022 temos um encontro marcado! KISS

VISITA ILUSTRE

A empresária Cláudia Nogueira recebeu em seu haras na sexta – feira (24) a visita ilustre do goleiro do palmeiras, o acreano Weverton, para um almoço bem acreano, uma deliciosa galinha caipira. A anfitriã ganhou do bicampeão da libertadores uma blusa autografada.

CEM CONVIDADOS

Já no domingo (26) aconteceu no Seringal Beer um evento fechado para cem torcedores do palmeiras que contribuíram com alimentos não perecíveis para doar às famílias carentes da capital. Weverton tirou fotos com todos e autografou. Além de craque, Weverton é simpatia e humildade.

Na foto o registro de uma as torcedoras, Alzeli Nascimento com o bicampeão.

GLAMOUR

No glamour desta semana a jornalista Samara Lira mostrando a boa forma nas praia de Florianópolis.

NIVER

Quem trocou de idade no domingo (26) foi Emerson Silva, que comemorou a data com a noiva, Mirla Sales, em São Paulo.

Na foto, o aniversariante com a noiva no Sampa Sky.

CONFRATERNIZAÇÃO

O Time de RP do Boticário realiza confraternização no Atelier das Gostosuras.

​Para celebrar mais um ano de sucesso e de gratidão pela superação dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, o Time de Relações Públicas do Boticário no Acre reuniu colunistas, jornalistas e influenciadores no Atelier das Gostosuras, no dia 22.

​Na ocasião, em nome do franqueado Rafael Figueiredo, os convidados receberam os kits de Natal do Boticário e cartinhas de agradecimento pela parceria durante todo o ano, especialmente nos momentos mais críticos da pandemia, em que não mediram esforços para divulgar as ações sociais realizadas pela marca. A noite foi muito agradável e alegre, recheada de delícias e dos famosos doces da casa. Vejam quem este por lá!

ESPAÇOLASER

A Espaçolaser está em festa em 2021, pois a franquia inaugurou no último dia 23 a terceira unidade em Rio Branco, que está situada na Rua Rio de Janeiro, 1411 loja 4, Galeria Rio, no bairro Ivete Vargas, próximo Araújo da Floresta.

Toda equipe está muito feliz por poder receber as clientes em especial na semana de festas.

Alan Hadad, um dos franqueados: “Estamos muitos agradecidos a todos os acreanos que nos receberam de braços e fazem da Espaçolaser a maior rede de depilação a laser do Estado do Acre”.

Venha conhecer a nova unidade, inicie seu tratamento e ganhe um brinde exclusivo.💙

Agende sua avaliação gratuita pelo telefone (68) 99988 7175

O BOTICÁRIO

Match Operação Verão protege e restaura imediatamente os cabelos

O início da época mais quente do ano está se aproximando, e com ela os cuidados com o cabelo aumentam, pois os cabelos ficam mais expostos ao sol, água, mar, cloro e poluição do ambiente, o que influencia na saúde e aparência dos fios. Pensando nisso, O Boticário traz a linha Match Operação Verão, que foi especialmente desenvolvida para atender aos cuidados e às atenções que os fios precisam nesta estação.

Com antioxidantes e proteção UV, os produtos de Match Operação Verão reparam imediatamente os danos causados pelo sol, sal e cloro, repõem os nutrientes perdidos e deixam o cabelo macio, hidratado e com brilho. Os antioxidantes protegem contra os danos oxidativos que a exposição solar causa, devolvendo o aspecto saudável aos fios, enquanto a proteção UV forma um escudo nos cabelos contra os raios solares, protegendo-os contra danos externos.

A linha é composta por shampoo sem sal, condicionador, máscara reparadora, leave in – com cinco níveis de proteção: calor, UV, sal, cloro e frizz, além de evitar a formação de nós – e spray texturizador com efeito “praia”, que forma uma película protetora contra a umidade e evita o frizz, enquanto promove um efeito de ondas naturais nos fios, deixando-os a cara da estação. Os produtos da linha são veganos e possuem fragrância da família olfativa Floriental Frutal.